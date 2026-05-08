El siglo del hombre que nos enseñó a amar la Tierra: David Attenborough cumple 100 años

Hay voces que se vuelven el hilo conductor de nuestra relación con el planeta. La de Sir David Attenborough es, sin duda, la más importante de ellas. Hoy, el naturalista británico alcanza la cifra mítica de los 100 años, y lo hace no solo como un espectador de la historia, sino como el hombre que transformó la observación de la naturaleza en un evento global.

Aunque su carrera abarca siete décadas, hay un punto de inflexión que hoy, un siglo después de su nacimiento, cobra más relevancia que nunca: la creación de "La vida en la Tierra". Esta serie no fue solo un programa de televisión; fue la odisea que redefinió cómo la humanidad entiende la evolución.

David Attenborough has now lived on Earth for a century.



The renowned environmental broadcaster has spent his busy and extraordinary life with humans, animals and plants alike. https://t.co/OyPpurBhpV pic.twitter.com/nVVfO7S29r — CNN (@CNN) May 8, 2026

La renuncia que cambió la televisión

Lo que pocos saben es que Attenborough estuvo a punto de convertirse en un alto burócrata. En la década de los 70, escalaba posiciones en la BBC y estaba en la línea directa para ser el Director General de la cadena. Pero el llamado de la selva fue más fuerte que el del poder. Renunció a la oficina para proponer algo que nadie había intentado: contar la historia completa de la vida, desde los organismos unicelulares hasta el ser humano.

"Anhelaba hacer una serie que contara el desarrollo de la historia de la vida", recuerda hoy. Fue así como en 1976 emprendió un viaje de tres años, visitando 40 países y recorriendo 2.4 millones de kilómetros.

Tecnología y paciencia: La fórmula del asombro

En una era sin internet y con comunicaciones por carta, el equipo de Attenborough tuvo que inventar formas de filmar. Desde construir estudios improvisados en salas de casas familiares para captar el nacimiento de una rana de Darwin, hasta esperar semanas a que la naturaleza decidiera actuar.

La serie mostró por primera vez al mundo el celacanto vivo, un pez que se creía extinto hace 66 millones de años. Pero no todo fue éxito técnico; el propio Sir David recuerda con humor cómo su alergia al pelo de burro casi arruina su gran escena en el Gran Cañón, o cómo la ruidosa vida sexual de las tortugas gigantes en Galápagos le impedía conciliar el sueño.

El encuentro que asombró al mundo: Los gorilas de Ruanda

Si hay una imagen que define la carrera de Attenborough es su encuentro en 1978 con los gorilas de montaña. Lo que debía ser una breve explicación sobre el pulgar oponible terminó en un momento de comunión interespecies. Una gorila le tocó la cara, le exploró la boca y dos crías intentaron quitarle los zapatos.

"Fue uno de los momentos más privilegiados de mi vida", dice el naturalista. Sin embargo, tras la magia vino el peligro: al bajar de la montaña, el equipo fue arrestado por soldados ruandeses en medio de una tensa situación política. Gracias a la astucia del camarógrafo, quien entregó rollos de película sin usar a los militares para proteger el material real, hoy conservamos esas imágenes que, a la postre, ayudaron a salvar a la especie de la extinción.

Sir David Attenborough inspiró a generaciones a valorar y proteger el mundo natural.

Su extraordinaria trayectoria como comunicador, cineasta y Embajador del Pueblo de #COP26 impulsó la acción ambiental global de líderes, responsables de políticas públicas y activistas globales pic.twitter.com/mo3vRPmPet — Embajada Británica 🇬🇧🇵🇾 (@UKinParaguay) May 8, 2026

Un legado de 100 años

Con más de 500 millones de espectadores en su estreno, "La vida en la Tierra" demostró que la ciencia, cuando se cuenta con pasión y respeto, es el relato más fascinante que existe.

Hoy, a sus 100 años, David Attenborough no solo celebra un siglo de vida, sino un siglo de habernos abierto los ojos. Su voz, que alguna vez fue rechazada por "tener los dientes muy grandes para la cámara", terminó siendo el eco de la conciencia ambiental de todo un planeta.