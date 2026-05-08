El raro diamante azul que podría alcanzar los 12 millones de dólares en subasta en Suiza

El mercado de las gemas de inversión vuelve a contener el aliento. La casa de subastas Sotheby’s ha presentado en Ginebra una de las piezas más excepcionales de la temporada: un diamante azul vívido de 6.03 quilates, cuyo valor estimado oscila entre los 9 y 12 millones de dólares (7.2 a 9.6 millones de francos suizos).

Esta gema, calificada como "internamente impecable" (internally flawless), proviene de la legendaria mina Cullinan en Sudáfrica, el mismo yacimiento que ha dado origen a los diamantes más famosos de las Joyas de la Corona Británica.

💎 A rare blue diamond graded ‘fancy vivid blue’ and ‘internally flawless’ could fetch $12 million during Sotheby’s spring auction in Geneva, as demand for exceptional-colored stones continues to draw wealthy collectors to the market, the auction house said pic.twitter.com/RKm7WCbzoZ — Reuters (@Reuters) May 7, 2026

Una gema entre un millón

Los diamantes azules son considerados de los más raros del mundo. Su color se debe a la presencia de trazas de boro durante su formación a profundidades extremas en el manto terrestre. El ejemplar presentado este jueves destaca no solo por su tamaño, sino por la intensidad de su color "Fancy Vivid Blue", la calificación más alta y codiciada para este tipo de piedras.

El brillo de las celebridades: "Rihanna Loves Chopard"

La subasta no solo brilla por sus piedras preciosas sueltas. Sotheby’s también exhibe piezas de diseño contemporáneo con linaje de estrella. Entre ellas destaca el conjunto "Rihanna Loves Chopard", una colaboración entre la cantante y la prestigiosa casa joyera.

Las piezas: Un brazalete y una "demi-parure" (juego de joyas) que se venderán por separado.

Un brazalete y una "demi-parure" (juego de joyas) que se venderán por separado. Estimado: Se espera que el conjunto alcance una cifra combinada de entre 245,000 y 365,000 francos suizos.

|Reuters

Alta relojería: Una joya mecánica de 1916

Para los coleccionistas de precisión, la muestra incluye una pieza histórica de A. Lange & Söhne. Se trata de un reloj de bolsillo de oro rosa (estilo hunting-cased) fabricado alrededor de 1916.

Esta obra de arte mecánica es una "gran complicación" que incluye:

Calendario perpetuo y fases lunares.

Repetición de minutos.

Grande y petite sonnerie .

. Doble cronógrafo.

|Reuters

La exhibición previa en Ginebra es el preámbulo a una de las semanas de subastas más importantes del año, donde el apetito de los coleccionistas por activos tangibles y raros, como el diamante azul Cullinan, pondrá a prueba la solidez del mercado de lujo global en este 2026.