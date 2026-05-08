¡Impactante! Excursionistas corren para salvar su vida por erupción del volcán Monte Dukono en Indonesia | VIDEO

Una impresionante erupción del volcán Monte Dukono, en Indonesia, provocó momentos de terror, luego de que una enorme columna de humo y ceniza cubriera el cielo mientras varios excursionistas descendían apresuradamente para ponerse a salvo.

Las imágenes de un video captado por un guía turístico se viralizaron rápidamente en redes sociales. En este se observa cómo el volcán comienza a expulsar una gigantesca nube gris mientras el grupo corre montaña abajo en medio del temor y la tensión.

De acuerdo con la agencia de vulcanología de Indonesia, la erupción ocurrió a las 07:41 horas locales (de hoy viernes 8 de mayo de 2026) en la provincia de Maluku del Norte, lanzando ceniza volcánica hasta una altura de 10 kilómetros sobre el cráter.

Gunung Dukono ini sering erupsi dan rekomendasi dari PVMBG tidak beraktivitas/mendaki dan mendekati Radius 4KM. Tapi tetap banyak yg mendaki.



Namun kali ini erupsi nya besar dan kabarnya puluhan pendaki terjebak (termasuk WNA)



Semoga aman aman aja https://t.co/nYdGzjYLOW pic.twitter.com/oUkksVRlQ7 — BaraJiwa 🌋 (@Pyroncalanyala) May 8, 2026

VIDEO: Así fue la huida de los excursionistas tras erupción del Monte Dukono

El material difundido en redes muestra la magnitud de la emergencia. Mientras el Monte Dukono expulsaba humo y ceniza, los senderistas descendían apresuradamente por las laderas para evitar quedar atrapados.

Expertos verificaron la autenticidad del video mediante comparación del terreno y la forma de la nube volcánica con registros oficiales de la erupción emitidos por la agencia de vulcanología indonesia. Las autoridades no han reportado víctimas mortales hasta el momento, aunque mantienen la alerta por la actividad volcánica.

Mimin gamau bikin caption panjang-panjang ah.



Ini situasi Erupsi Gunung Dukono dari jarak dekat. Erupsi terbesar dalam sejarah Gunung Dukono terjadi tadi pagi sekitar pukul 07:40 WIT dengan ketinggian Kolom Abu mencapai 10.000 meter.



Akibatnya 3 pendaki Meninggal Dunia, 2 WN… pic.twitter.com/XxoNEarJqA — Info Gempa Dunia (@infogempadunia) May 8, 2026

¿Qué pasa en el volcán Dukono de Indonesia?

El Monte Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, registró una fuerte explosión que sorprendió a decenas de turistas y excursionistas que se encontraban en la zona.

El guía que grabó el momento de pánico aseguró que aún había muchas personas cerca de la cima cuando comenzó la erupción. Conforme descendían, la nube de ceniza y gases calientes aumentó de tamaño rápidamente. Las autoridades locales confirmaron que al menos 17 personas fueron rescatadas, mientras continúan las labores de búsqueda para localizar a tres excursionistas desaparecidos.

Indonesian authorities are trying to locate three missing hikers after rescuing 17 people trapped by the volcanic eruption of Mount Dukono on Halmahera island https://t.co/STJwzcDkoF pic.twitter.com/2vcpBrMkbh — Reuters (@Reuters) May 8, 2026

¿Por qué Indonesia tiene tantos volcanes activos?

Indonesia forma parte del llamado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. El país cuenta con más de 120 volcanes activos, por lo que las erupciones forman parte de los riesgos naturales frecuentes en la región.

El Monte Dukono mantiene actividad constante desde hace décadas, aunque episodios como el registrado este viernes generan preocupación por el riesgo para poblaciones cercanas y turistas.