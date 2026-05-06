VIDEO: ¡A manguerazos! Fans de BTS terminan empapadas en el Zócalo CDMX en espera de la banda a Palacio Nacional

Decenas de ARMY se dieron cita en la plaza de la constitución, también conocida como Zócalo CDMX, para esperar a los integrantes de la agrupación surcoreana BTS de quienes se espera saluden a sus seguidores desde los balcones de Palacio Nacional.

Tras varias horas de espera y con temperaturas por arriba de los 30°C, bomberos capitalinos mojaron a las seguidoras, este momento no pasó desapercibido y rapidamente se hizo viral a través de redes sociales.

¿A qué hora salen los BTS al balcón de Palacio Nacional?

¡Atención, ARMY! De acuerdo a sitios oficiales como al Secretaría de Educación Pública, los 7 integrantes de la banda BTS saldrían a saludar a sus fans en punto de las 17:00 horas, aunque no se tiene definida la agenda de este martes, se espera que puedan convivir a distancia con las decenas de personas que ya se encuentran en el Zócalo CDMX.

#ARMY ¡Los chicos ya están en México! ✨️Es tu oportunidad para ver a tu BIAS desde el Zócalo de la #CDMX a las 5:00 P.M. y gritarle hasta Palacio Nacional cuánto lo amas. ❣️#ARIRANG #CDMX #BTS pic.twitter.com/zx62EDZKiE — SEP México (@SEP_mx) May 6, 2026

¿Cuándo y a qué hora empiezan los conciertos de BTS en CDMX?

De acuerdo con la información oficial, los conciertos de BTS en México están programados para iniciar a las 20:00 horas (8:00 de la noche) en cada una de sus tres fechas.

Se prevé que cada espectáculo tenga una duración aproximada de dos horas, por lo que los asistentes podrán disfrutar de una noche intensa de música, visuales y performance característico del grupo.

La recomendación para los fans es llegar con anticipación debido a la alta afluencia esperada, así como considerar tiempos de acceso al recinto y posibles retrasos por seguridad y logística.

¿Quiénes son los integrantes de BTS?

BTS está conformado por siete integrantes que han marcado la industria musical global con su estilo, mensajes y coreografías:

