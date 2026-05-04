Ni el alcalde de NY ni Meryl Streep: Políticos, empresarios y otras personalidades que rechazaron acudir a la MET Gala 2026

La MET Gala, realizada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York hoy 4 de mayo de 2026, realizará su celebración benéfica. Aunque es tradicional revisar la lista de invitados, esta edición también se destaca por los ausentes al evento.

Y es que varias figuras de alto perfil decidieron saltarse el evento más exclusivo de la moda mundial.

Personalidades que rechazaron la invitación a la MET Gala 2026

La icónica actriz Meryl Streep encabeza la lista de quienes declinaron la invitación. Aunque los reportes iniciales sugerían que la artista asumiría un papel importante como copresidenta durante este año, sus representantes confirmaron que no subirá la escalinata.

Además, aclararon que la galardonada intérprete tiene un profundo respeto por el evento y por su principal organizadora, Anna Wintour, pero señalaron puntualmente al medio The Hollywood Reporter: “Nunca ha sido realmente su ambiente”.

Por otro lado, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, también figura entre las personalidades del ámbito político que decidieron no participar en la velada, lo que retoma la tradición de sus predecesores. El gobernante demócrata, identificado con ideas socialistas, aseguró que prefiere estar “centrado en que la ciudad más cara de Estados Unidos sea más asequible para sus ciudadanos”, en un contexto donde impulsa impuestos a los más ricos.

A esta lista se suma la actriz Zendaya, ya que aparentemente está priorizando sus trabajos de promoción y rodaje para sus próximos proyectos de cine y televisión, rompiendo así su racha ininterrumpida de apariciones memorables en el evento.

Esta ola de ausencias ocurre debido al millonario patrocinio de figuras empresariales como Jeff Bezos, dueño de Amazon, y su esposa Lauren Sánchez generaron críticas y diversas molestias que provocaron murmullos de un boicot silencioso en la industria del entretenimiento.

Incluso trabajadores de Amazon llegaron a colocar botellas con orina falsa, en forma de protesta, a las afueras del MET, en protesta porque sus compañeros deben orinar en botellas y saltarse descansos durante las jornadas de trabajo.

¿A qué hora ver la MET Gala 2026 desde México?

Los entusiastas de la moda y la cultura en territorio mexicano tienen una cita esta tarde para seguir cada detalle visual de la alfombra roja de la MET Gala 2026. La transmisión oficial inicia a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál es la temática de la Gala del MET 2026?

El Instituto del Vestido eligió “Costume Art” (Arte del Vestuario) como la temática central para la MET gala 2026. El curador Andrew Bolton busca con esta muestra diluir la jerarquía tradicional entre la industria de la moda y las bellas artes.

Él propone que la ropa funciona como una extensión íntima del cuerpo humano y no solo como un adorno superficial.

