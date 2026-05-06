¡Nació dos veces! Cassian es el bebé que desafió la muerte con una cirugía dentro del útero

Lo que parecía un diagnóstico sin esperanza se convirtió en un caso extraordinario de la medicina moderna. Cassian, es un bebé de hoy de ocho meses, quien es considerado un “bebé milagro” luego de sobrevivir a una compleja condición detectada antes de su nacimiento y a una intervención quirúrgica que desafió todos los límites y por el cuál se dice que "nació dos veces"

¿Qué enfermedad tenía el bebé que "nació dos veces"?

Cassian fue diagnosticado con Síndrome de obstrucción congénita alta de la vía aérea (CHAOS), una enfermedad extremadamente rara que impide que el aire circule correctamente por las vías respiratorias del feto.

Según especialistas del Orlando Health, esta condición provoca que los pulmones se expandan peligrosamente, generando presión sobre el corazón hasta desencadenar insuficiencia cardíaca fetal. “Sin intervención, el bebé no habría sobrevivido al nacimiento”, explicó el doctor Emanuel Vlastos.

¿Cómo lograron salvarle la vida a Cassian?

Ante el inminente riesgo, los médicos optaron por una cirugía fetal de alta complejidad. El procedimiento consistió en abrir el abdomen y el útero de la madre para extraer parcialmente al bebé, manteniéndolo conectado al suministro de oxígeno materno.

En ese momento crítico, el equipo médico logró intervenir la tráquea del bebé, permitiendo que pudiera respirar al momento de nacer. Después de la operación, Cassian fue regresado al útero para continuar su desarrollo, y siete semanas después, nació, en lo que los médicos describen como un caso en el que el bebé “nació dos veces”.

¿Cómo se encuentra Cassian, bebé que “nació dos veces”?

Después de su nacimiento, Cassian permaneció 132 días en cuidados intensivos neonatales, superando múltiples etapas críticas. Hoy, con ocho meses de edad, el bebé vive, sonríe y continúa evolucionando favorablemente, aunque aún requiere tratamiento médico y enfrentará al menos tres cirugías adicionales.

Su madre, Keishera Joubert, describió cada etapa como una victoria: desde sobrevivir al parto hasta finalmente poder llevarlo a casa. El caso de Cassian representa un avance clave en la medicina fetal y una historia de esperanza frente a diagnósticos devastadores; ¿hasta dónde podrá llegar la ciencia para salvar vidas incluso antes de nacer?