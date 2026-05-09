¡Bonito homenaje! Así puedes crear una foto junto a tu mamá fallecida con IA de ChatGPT en Día de las Madres

Más allá de las celebraciones para quienes tenemos la fortuna de contar con ellas, el Día de las Madres puede convertirse en una fecha profundamente emotiva para quienes ya no tienen a su mamá físicamente, pero gracias al uso de la Inteligencia Artificial se puedenn obtener nuevas maneras de honrar su memoria. Herramientas como la IA de ChatGPT, Gemini IA yotras plataformas digitales te permiten generar imágenes hiperrealistas que unen recuerdos del pasado con el presente, como una foto con tu mamá fallecida.

En Azteca Noticias te detallamos cómo con una fotografía antigua de tu mamá y una imagen reciente tuya, es posible crear una escena conmovedora para este 10 de mayo. La tendencia se ha vuelto viral en redes sociales, en donde los usuarios comparten retratos creados con inteligencia artificial para recordar a sus seres queridos.

Fotografía de mama e hijo tomada en la Ciudad de México: Imagen con carácter de ARCHIVO|Pexels

¿Cómo crear una foto junto a tu mamá fallecida usando IA de ChatGPT?

El proceso es más sencillo de lo que piensas y puedes hacerlo desde tu celular o en una computadora. Lo primero es elegir la plataforma de IA generativa que prefieras, como en este caso, usaremos la de ChatGPT. Primero debes iniciar sesión y cargar dos imágenes:



Una fotografía clara de tu mamá



Una fotografía reciente tuya

Cabe decir que la clave para obtener un buen resultado se encuentra en el “prompt”, es decir, la instrucción o descripción detallada que le das a la IA para crear la imagen.

Imagenes con carácter de ARCHIVO: Lado Izquiero: un hombre con camisa blanca; lado derecho una mujer de edad avanzada.|Pexels

Homenaje en Día de las Madres: PROMPT para crear una foto con tu mamá fallecida en ChatGPT

Expertos en generación de imágenes con IA recomiendan describir aspectos como iluminación, emociones, ropa, lugar y hasta el estilo visual; recuerda que mientras más detalles incluyas, más realista será el resultado. Recuerda que también puedes pedir escenarios específicos, como una comida familiar, un paseo en la playa o una celebración del Día de las Madres.

“Genera una fotografía hiperrealista de una madre y su hijo adulto abrazados en un jardín lleno de flores durante el atardecer. La escena debe transmitir amor, nostalgia y tranquilidad. Usa la fotografía adjunta de mi mamá como referencia principal para el rostro y la mía para el hijo. Iluminación cálida, estilo cinematográfico, calidad 8K, colores suaves y naturales”.

¿Tu mamá ya falleció? Así puedes crear una foto con ella usando IA de ChatGTP y homenajerale en Día de las Madres|ChatGTP

¿Por qué estas imágenes creadas con IA se han vuelto tan populares?

La Inteligencia Artificial ha transformado la manera en que las personas preservan recuerdos. En fechas especiales como el 10 de mayo, estas herramientas permiten crear homenajes visuales que antes parecían imposibles. Aunque las imágenes son digitales y generadas por algoritmos, para muchas personas representan una forma simbólica de volver a “estar” con aquellos que ya partieron.

Especialistas en tecnología y salud emocional señalan que este tipo de contenidos pueden ayudar a expresar sentimientos y mantener viva la memoria familiar, siempre que se utilicen desde el respeto y la sensibilidad.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de compartir imágenes hechas con IA?

Antes de publicar este tipo de imágenes en redes sociales, expertos recomiendan recordar que se trata de recreaciones generadas por IA y no fotografías reales. También es importante cuidar la privacidad de las imágenes originales utilizadas.

La tecnología continúa avanzando y ahora incluso puede recrear momentos que nunca ocurrieron; la pregunta es inevitable: ¿la inteligencia artificial cambiará la forma en que recordamos a quienes amamos?