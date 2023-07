En 6 días vence plazo para la verificación vehicular en Puebla

El próximo lunes vence el plazo del primer periodo de verificación vehicular para que todos los autos particulares y transporte público acudan a los distintos centros de verificación de Puebla y realizar este tramite, incluso lo podrán hacer sin recibir multa en caso de ser extemporaneos, en alguno centros de verificación se están recibiendo autos incluso sin cita, pero los que tiene la cita tienen priroridad, este es el sentir de un aumovilista con respecto a la verificación:

” Sí, la sacamos desde el día domingo más o menos, pero hemos checado en todos los verificentros y bueno acá nos dieron para hoy, estuvo muy bien, porque mi camioneta estaba en el taller y sí me dio tiempo todavía para traerla a verificar “

En tanto que el para realizar el trámite completo y verificar el vehículo ronda la hora con veinte minutos, esto es lo que nos comento al respecto Cinthya Villalobos:

“Sí, hay mucho mayor afluencia pero sí ya tenemos más citas, incluso nos hicieron esperar a pesar de que teníamos cita, pero pasé como 20 - 30 minutos después para que nos atendieran allá, ya es la ficha límite, sí ya estamos corriendo para que entremos todavía en tiempo “

¿ De cuánto es la multa por no verificar ?

De no cumplir con este requisito durante este primer periodos los ciudadanos que acudan a hacerlo durante el próximo periodo serán acreedores a multas económicas que van desde los 17 a las 18 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), es decir, de mil 763 pesos a mil 867 pesos, los cuales no incluirán el pago de la verificación vehicular, de 628 pesos, que se invitará a realizar lo antes posible a los que no lo hicieron a tiempo.