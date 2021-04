Disminuyen filas para vacunar a menores en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tamps.- A una semana de la aplicación de la vacuna BCG, el número de menores vacunados ha disminuido, aseguran las autoridades de salud de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En los primeros días se reportaron largas filas, sin embargo, ahora solo son cerca de cien los padres de familia que solicitan fichas para la vacunación.

“Empezamos el lunes de la semana pasada, y si fue un auge de alguna manera con la ciudadanía, primero se dieron 150 fichas, y luego se redoblaron las fichas se dieron 300 fichas, el martes se atendieron aproximadamente 200 pacientes, el miércoles igual 200 pacientes, y hoy en día ya disminuyó la afluencia”, aseguró Alejandro Barreiro, Coordinador de Servicios médicos de la localidad.

Padres de familia

Por su parte, los padres de familia como Humberto García, aseguran que es importante el traer a los niños a vacunar.

“Pues la verdad está muy bien, es algo un poquito más la facilidad para las personas ya que anteriormente la cuestión de hacer filas, y ahorita está un poco más la agilidad”.

En el mismo tenor se expresa David Pasos: “Es muy importante, no sé cómo existe gente que no se vacuna, es gente ignorante que no sabe lo que hacen las vacunas, es muy importante vacunarse”.

Piden evitar aglomeraciones

Las autoridades piden que solo un familiar acuda con el menor, ya que hay riesgo de contagios el covid-19.

“No es necesario que vengan toda la familia, con que venga un familiar o el papá, porque se atienden pacientes con sintomatologías respiratorias por eso no es bueno venir mucha gente y más que todo que se va a vacunar a un bebé,” solicitó Barreiro.