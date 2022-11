Familia de Ianeli exige castigo para feminicida en Tlaquepaque

“Justicia para Ianeli... cárcel al asesino”, es el grito que al unísono expresaron en la plaza principal de San Martín de las Flores, municipio de Tlaquepaque, en Jalisco.

Familiares, amigos y jóvenes de la Preparatoria 16 alzaron la voz para pedir justicia por el asesinato de Ianeli Leticia de 31 años, crimen perpetrado en abril de 2021 presuntamente a manos de su pareja, Luis Omar, con quien tuvo dos hijos.

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca, María Leticia García, madre de Ianeli, expresó: “Hace un año y siete meses que ya no la tenemos, su expareja le quitó la vida. Él llega la noche del 3 de abril y se la lleva”.

Mientras que Guadalupe Ortega, la hermana de Ianeli, lamentó ya no tenerla y aunque sabe que esta manifestación no le va a devolver a su ser querido, dijo, quiere que descanse en paz con justicia.

Cae el presunto feminicida de Ianeli a 19 meses del crimen

Según familiares de Ianeli, Luis Omar se la llevó de su domicilio la noche del 3 de abril del año pasado en la calle 5 de Mayo de San Martín de las Flores, en Tlaquepaque. Menos de 24 horas después hallaron su cuerpo sobre la calle Extramuros, a 2 kilómetros de distancia.

Su familia pudo identificarla gracias a las prendas que traía el día que Ianeli fue privada de su libertad: “Traía mallas negras, sudadera azul cielo y tenis negros. Dije ¡es mi hija, es mi hija, es mi hija!"; recordó la madre de Ianeli.

El principal sospechoso, con quien Ianeli había sostenido una relación durante nueve años, escapó.

La madre de Ianeli asegura que no supieron de él, nunca lo vieron y a sus hijos no les permitieron ir a velar a su mamá.

Al grito de “ella no murió, a ella la mataron”, recordaron a la víctima de feminicidio y exigieron justicia en su memoria.

Claman justicia tras el ataque que sufrió Ianeli en Tlaquepaque

Justicia que parece estar cerca, pues el 8 de noviembre Luis Omar fue detenido por pasarse una luz roja del semáforo en Avenida R. Michel. Al detenerlo, fingió ser un elemento de la policía de Huejuquilla El Alto al presentar una identificación falsa.

Al detenerlo, las autoridades se percataron que contaba con una orden de aprehensión vigente por feminicidio y ahora se encuentra a disposición del Ministerio Público (MP).

Por eso este lunes, quienes quisieron a Ianeli en vida claman porque se haga justicia.

“Pido justicia, que pague, con todo lo que es porque no es justo que esto haya pasado; que él me la haya arrebatado así tan feo, siendo el papá de sus hijos haya dejado a sus hijos sin madre, eso no es justo"; concluyó María Leticia García, la madre que hoy recuerda a su hija Ianeli.