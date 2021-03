Madres de familia preocupadas por escasez de vacuna contra tuberculosis

Monterrey, NL.- La falta de vacunas BCG mantiene preocupadas a las madres de familia desde hace meses que el sector salud no cuenta con ella.

Se supone que está vacuna se aplica durante los primeros siete días de nacido, y sirve para prevenir la tuberculosis.

Sin embargo, dos vecinas de la colonia 18 de Octubre en Escobedo, Nuevo León, han peregrinado desde hace meses por distintos centros de salud.

“En el Materno Infantil me dijeron que tenía mi bebé dos meses, y que fuera a preguntar al centro de salud, pero voy y no hay nada, no hay nada”, menciona la señora Imelda Reyes.

Azteca Noticias acudió al centro de salud La Esperanza, ubicado en Escobedo y se confirmaron que no hay vacunas en todo el estado.

“Estamos buscando y no hay nada, nos urge y los bebés hay muchos”, reitera la señora Cristy.

Las madres de familia están desesperadas y piden que se les dé una pronta solución.