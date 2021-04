Migrantes centroamericanos, en busca de la ruta perfecta

Tapachula, Chis.-La Sierra Madre de Chiapas es la cordillera en Centroamérica que atraviesa el sureste de México y se extiende por Guatemala, El Salvador y parte de Honduras.

Es la ruta perfecta que tras el despliegue militar anunciado y puesto en marcha por el gobierno mexicano en marzo pasado, ahora es utilizada por miles de personas con un objetivo, avanzar a Estados Unidos.

Todos los caminos en la selva y en la sierra llevan a norte, no hay la mínima resistencia que impida a los migrantes cruzar a México, las autoridades de Guatemala reconocen que la seguridad, únicamente se limita a los 8 puntos establecidos que significan un promedio de 4 kilómetros de frontera, el resto 650 kilómetros son libres.

Puntos ciegos

“Todas esas personas pasan por los puntos ciegos que le llaman verdad y pues no podemos hacer nosotros nada, porque no se está utilizando ningún personal para poder ver estas formas de que la gente no se pase verdad y sucede en todos los lugares porque la verdad es que, si usted ve, la seguridad, el reforzamiento de la frontera es solamente en donde pasa la gente legalmente pero ya que son los puntos ciegos no podemos dar cuenta de eso porque no sabemos”, explica Edgar López Mórales, delegado de Migración en Huehuetenango Guatemala.

Los agentes fronterizos de Estados Unidos detuvieron a casi 100.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en el mes de febrero, una cifra que supera los 78.000 registros de enero y que muestra un panorama de crecimiento migratorio con la entrada del gobierno del demócrata Joe Biden.

Contrastes de fronteras

La facilidad del paso en el sur contrasta con las detenciones en el norte y que ahora se transforma en una nueva crisis migratoria en México, y es que el 40% de los que son detenidos o permanecen de manera irregular en el país son niños y la gran mayoría son no acompañados.

“Esto continua, en vez de bajar hemos subido, nos solo en menores acompañados, sino que en familias y personas solas. Nosotros estamos trabajando con cuatro conducciones a la semana, estamos saliendo de martes a viernes, espero que con eso vamos abajarle a la cantidad de menores que tenemos, hemos bajado como le digo, van 40 todos los días,” argumenta Carlos Chopen, Cónsul de Guatemala en Tapachula.

Y mientras unos son detenidos en el norte, otros miles llegan por el sur y cada vez son más, de ahí que los refugios para migrantes en el país estén abarrotados, aun y cuando todos los días cientos también son expulsados a sus países de origen.