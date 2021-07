Regios sufren ante escasez de alitas de pollo

Monterrey, NL.- En Nuevo León los ciudadanos sufren porque hay escasez de alitas de pollo, este platillo delicioso y con mucho aceptación entre el público más joven.

La escasez que enfrentan los restauranteros de Nuevo León para obtener algunos de sus insumos básicos, ya le está “pegando” al consumidor final.

Diversas voces señalan que el producto no está disponible debido a que los proveedores, ubicados principalmente en el centro del país, no han podido surtir de alitas a los restaurantes de la entidad.

De hecho, responsables de estos negocios afirman que en la última semana tuvieron que colocar anuncios dejando entrever la falta de alitas, aclarando que estas no podrían ser incluidas en los platillos o promociones de al menos la última semana.

Esta situación ya es del conocimiento de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en el estado, quien dijo que esto también se presenta en diversos productos y cortes de carne y no solo en las alitas de pollo.

Escasean más productos



“No hay alitas, no hay pollo, y tú vas a los supermercados y antes veías las vitrinas llenas de pollo y ahorita ves a la mitad, no hay abasto de pollo, estamos batallando para encontrar muchas cosas,” reconoció Jorge Moeller, presidente de la Canirac Nuevo León.

Y agregó: “Llegó a estar hace tres o cuatro meses a un 75% arriba (el precio) el pollo, las personas que me están diciendo son restaurantes grandes, este que te digo de pollo es un restaurante que tiene 25 sucursales”



Absorben alzas

Paralelo a ello, el presidente de la Canirac reconoció que la escasez que hoy enfrentan también los ha llevado a absorber alzas en diversos insumos básicos para su operación.



Entre ellos se encuentran las carnes importadas, las cuales en los últimos tres meses reportan un incremento en su precio de 100%, los mariscos con un aumento en su precio de hasta 50% y el gas, que según los integrantes de este gremio, ahora les cuesta un 40% más caro.

“Los efectos que estamos viviendo desde febrero son de los proveedores que también fueron afectados porque le subieron los insumos, por aumentos de gasolina, cierre de fronteras, en Estados Unidos se cerró el 70% de las empacadoras,” aseguró Moeller.