Río salado se desborda en Tezontepec, Hidalgo

Tezontepec, Hgo.- El río salado se desbordo en el municipio de Tezontepec, Hidalgo, y dejo a varias familias incomunicadas y los costales de arena que colocaron los propios vecinos evitaron daños más graves.

Días antes se lanzó una alerta a vecinos de los municipios de Tula, Tezontepec y Tepeji del río, debido a la llegada de excedentes que aumentarían el canal del salado y el desbordamiento ocurrió a la altura de la comunidad de presas.

“Nosotros vendíamos gorditas, enchiladas, tacos, no vendemos nada por qué nos cerraron el puente, nos cerraron la calle estamos incomunicados nosotros, yo estuve el día que subió el agua desde esta hora, hasta el otro día estuve sacando el agua con la pala con la escoba, sino se me hubiera metido y se me echaba a perder todo”, describió Einar Hernández, uno de los afectados.

Costales de arena

Los costales de arena evitaron daños más graves, los vecinos los colocaron porque ya esperaban los desbordamientos.

“No sé han quitado desde la primera vez, no se han vuelto a quitar por qué esperábamos que llegara el agua, y sí llego otra vez, cada año cuando llueve estamos con así, siempre cada año, cada año”, narró desesperado don Roberto Hernández.

Por su parte, autoridades municipales y de protección civil hicieron recorridos y mantienen el monitoreo de la zona, pronostican que vendrán días difíciles porque las descargas de presas se mantienen por las lluvias que las tienen a tope y que desfogan en el río.