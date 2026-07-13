El dólar retrocede al inicio de la semana: Tipo de cambio en México hoy 13 de julio 2026

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense se da un respiro para el comienzo de la tercera semana de julio 2026. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México para este lunes.

A pesar de que el precio de la moneda estadounidense registró una baja, continúa ubicándose arriba de los $18 pesos.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 13 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.05 pesos la compra y se vende en $18.09 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del segundo lunes del mes de julio 2026.

La moneda estadounidense retrocede tras perder las ganancias iniciales, ya que los inversionistas se centraron en la reanudación de las hostilidades en el Golfo.

El dólar estadounidense supera los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 13 de julio 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.70 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.50 pesos la compra y se vende a $13.34 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense se ubica arriba de los 13 pesos en Banco Azteca|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 13 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 13 de julio 2026 en 62 mil 260 pesos por unidad, registrando una importantes baja de 2.32% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 88 mil 707 pesos por unidad.

Baja el valor del Bitcoin para este lunes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este lunes 13 de julio 2026?

El precio del petróleo subió más del 3% este unes después de que los renovados ataques militares entre Estados Unidos e Irán reavivaran la preocupación por los envíos de energía a través del estrecho de Ormuz.



Petróleo Brent - 78.40 dólares por barril.

Petróleo West Texas Intermediate - 73.58 dólares por barril.

Los recientes ataques estadounidenses e iraníes del fin de semana avivaron los temores de una nueva escalada.

Con información de Reuters...