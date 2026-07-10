¿El peso se recupera? Este es el precio de dólar hoy 10 de julio 2026

¡Comienza una nueva semana de cotizaciones! El precio del dólar estadounidense registró cambios importantes para este 10 de julio 2026. El optimismo en torno a la inteligencia artificial en Estados Unidos han impulsado las bolsas internacionales.

Este entusiasmo ha permitido que los mercados globales mantengan una tendencia positiva y que los inversores minimicen las preocupaciones derivadas de las recientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, anticipando además una apertura estable para Wall Street.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 10 de julio 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.30 pesos la compra y se vende en $17.52 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura 10 de julio 2026.

El peso mexicano mantuvo su valor sin cambios importantes ayer tras la publicación de datos sobre inflación, empleo y crecimiento económico en Estados Unidos, mientras los inversionistas evaluaban la reciente determinación de política monetaria tomada por Banxico.

Precio del dólar canadiense en México para julio 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.34 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante el día 9 de julio.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 10 de julio 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 10 de julio 2026 en 64 mil 507 pesos por unidad, registrando un descenso importante en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 129 mil 608 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 10 de julio 2026?

El precio del petróleo hoy 10 de julio 2026: