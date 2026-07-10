La experiencia imperdible de CDMX con kayak por la que vale la pena levantarte antes de las 5 de la mañana

Si buscas una experiencia diferente en la Ciudad de México (CDMX), recorrer los canales de Xochimilco en kayak al amanecer es una opción que combina naturaleza, tranquilizas y paisajes únicos.

Aunque implica levantarse antes de las 5:00 de la mañana, la recompensa es disfrutar los primeros rayos del sol mientras navegas por uno de los sitios más emblemáticos de la capital.

¿Cómo son los paseos en kayak en Xochimilco?

Los recorridos en kayak por los canales de Xochimilco ofrecen una experiencia diferente para quienes buscan conectar con la naturaleza desde una perspectiva más cercana.

Aunque las tradicionales trajineras son una de las formas más populares de explorar este sitio, el kayak permite un recorrido más íntimo y tranquilo. Durante el trayecto es posible apreciar la flora y la fauna de la zona.

Además, remar es una actividad física que ayuda a mejorar la resistencia, la fuerza y la coordinación, mientras que el uso del kayak representa una alternativa más sostenible al generar un menor impacto ambiental comparado con otros medios de transporte por los canales.

¿Cuánto cuesta el kayak en Xochimilco?

El costo de un recorrido en kayak por los canales de Xochimilco suele oscilar entre los 300 y 600 pesos por persona, dependiendo del proveedor, la duración del tour y los servicios incluidos, como desayuno o transporte.

Generalmente, los grupos se reúnen en embarcaderos como Cuemanco o Fernando Celada, desde donde partes antes del amanecer para aprovechar las primeras horas del día.

¿Cómo prepararte para ir andar en kayak en Xochimilco?

Antes de iniciar el recorrido, es importante prepararte para los cambios de temperatura. Durante las primeras horas de la mañana suele hacer frío, pero conforme avanza el amanecer el sol comienza a sentirse con mayor intensidad, por lo que se recomienda vestir en capas.

