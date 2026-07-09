¡Revisa tu cartera! El elemento clave que delata a los billetes falsos de 20, 50 y 100 pesos en México

¡Qué no te engañen! Identificar un billete falso de 20, 50 y 100 pesos en México, es más sencillo de lo que parece, pues existen algunos elementos clave que podrían ayudarte a detectar los ejemplares apócrifos de manera inmediata y no perder tu dinero, pero ¿cómo los identifico?

¿Cuál es el elemento clave para identificar billetes falsos en México 20, 50 y 100 pesos?

¿Los tienes en tu cartera? El Banco de México (Banxico) reveló que uno de los elementos de seguridad CLAVES para detectar los billetes falsos de 20, 50 y 100 pesos es la famosa " ventana transparente " , la cual está hecha con relieves transparentes sensibles al tacto.

Billetes de 20 pesos:

La ventana transparente en los nuevos billetes de 20 pesos, pertenecientes a la familia G, se ubican en dos puntos de cada extremo y cuentan con el número "20" en el centro.

Billetes de 50 pesos:

Por parte, el billete de 50 pesos, de la Familia G, tiene el número "50", además de una textura de 5 puntos en forma de media luna.

Billete de 100 pesos:

Al igual que los otros billetes, este ejemplar, perteneciente a la Familia G, cuenta con el número "100" y las líneas verticales.

Uno de los #ElementosDeSeguridad en los billetes de polímero de 20, 50 y 100 pesos de la #FamiliaG es la ventana transparente con relieves sensibles al tacto que ayudan a personas con discapacidad visual a identificarlos. https://t.co/uvE4RitLhw pic.twitter.com/JhC5guObcp — EmisiónBanxico (@EmisionBanxico) July 3, 2026

Otros elementos de seguridad para identificar los billetes falsos

Existen otros elementos de seguridad importantes para que los comerciantes y ciudadanos puedan identificar los billetes falsos en México, pero ¿cuáles son?



Textura: El papel moneda se siente distinto a otro tipo de papeles, por lo que los papeles hechos con polímero, se sentirán más como un plástico.

El papel moneda se siente distinto a otro tipo de papeles, por lo que los papeles hechos con polímero, se sentirán más como un plástico. Relieves: Toca la superficie de los billetes , asegurándote de que se puedan sentir los relieves. Recordemos que entre más nuevos sean los billetes, los relieves podrán sentirse con más facilidad.

Toca la superficie de los , asegurándote de que se puedan sentir los relieves. Recordemos que entre más nuevos sean los billetes, los relieves podrán sentirse con más facilidad. Marca de agua: Pon el billete a contraluz para poder identificar algunos elementos como la marca de agua, el cual es una imagen que se forma en el papel, y se puede ver por ambas caras.

Pon el a contraluz para poder identificar algunos elementos como la marca de agua, el cual es una imagen que se forma en el papel, y se puede ver por ambas caras. Otros elementos: Si ponemos el billete a contraluz se podrá identificar el hilo microimpreso, el hilo de seguridad, la venta transparente y el folio creciente.

Si ponemos el billete a contraluz se podrá identificar el hilo microimpreso, el hilo de seguridad, la venta transparente y el folio creciente. Parte de atrás: Verifica que los elementos cambien de color, así como el hilo 3D, el hilo dinámico y la denominación multicolor.

¡Cuidado con las estafas! Así operan los vendedores de billetes falsos

¿Qué hacer si recibo un billete falso en México?

Si recibiste un billete falso en algún establecimiento o mercado de México, se recomienda llevar el ejemplar a la ventanilla de cualquier banco, para que sean marcados y enviados Banco de México (Banxico), esto como un protocolo para verificar si el billete es falso o no.

Si es un billete falso, este será retenido para evitar su uso, y se entregará un el “Recibo de retención de monedas metálicas y/o billetes presuntamente falsos”, en el que se anotará la denominación, el número de folio, serie y fecha de emisión.

¿Si recibo un billete falso me devuelven el valor original?

La respuesta es NO. Es importante recalcar que el valor de los billetes falsificados no se devuelven, ya que al no ser impresos por Banco de México (Banxico), no tiene un valor monetario.