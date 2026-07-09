¿El kilo de jitomate saldrá más barato? Inflación en México se da un respiro en junio 2026; productos que bajaron de precio
Entre los alimentos que bajaron de precio en el mes de junio 2026 impactados por la inflación están el chile serrano, uva, pepino, entre otros prodcutos.
¿Un alivio al bolsillo? La inflación en México registró una disminución importante para junio 2026, sumando tres meses consecutivos a la baja. Te compartimos los productos, alimentos y servicios que bajaron de precio para el sexto mes del año.
A pesar de que la cifra de inflación se ha tomado un respiro, continúa lejos del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este 2026.
¿Cómo está la inflación en México 2026?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 3.37% en el mes junio, ubicándose por debajo de los 3.94% registrados en el mes de mayo.
Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 4.03% para el sexto mes del año.
En junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.131 y representó una disminución de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.37%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 9, 2026
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.03%… pic.twitter.com/HqMV1jWS1l
¿Qué productos bajaron de precio en México?
¡A preparar la cartera! En el último reporte del INEGI, se compartió la lista de alimentos, productos y servicios que bajaron de precio durante junio 2026; te compartimos los artículos que fueron impactados por la inflación en México:
- Chile poblano
- Jitomate
- Chile serrano
- Uva
- Otros chiles frescos
- Pepino
- Limón
- Huevo
- Otras frutas
- Automóviles
El precio del jitomate en México se ubica entre los $49.90 a los $98 pesos el kilo. Recuerda que el costo de este producto dependerá del lugar y establecimiento en la que adquieras este alimento.
Alimentos y productos que subieron de precio en México
Por el contrario, los alimentos y productos que subieron de precio en junio 2026 fueron: Aguacate, naranja, papas y otros tubérculos, así como, la cebolla, productos para el cabello, otros alimentos cocinados, renta de vivienda, además de las loncherías, fondas, toerterías y taquerías.
¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.
Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:
- Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
- Reducción del poder adquisitivo
- Endeudamiento y menor capacidad de ahorro
- Impacto en negocios
- Efectos macroeconómicos