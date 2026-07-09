¿El kilo de jitomate saldrá más barato? Inflación en México se da un respiro en junio 2026; productos que bajaron de precio

¿Un alivio al bolsillo? La inflación en México registró una disminución importante para junio 2026, sumando tres meses consecutivos a la baja. Te compartimos los productos, alimentos y servicios que bajaron de precio para el sexto mes del año.

A pesar de que la cifra de inflación se ha tomado un respiro, continúa lejos del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este 2026.

¿Cómo está la inflación en México 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 3.37% en el mes junio, ubicándose por debajo de los 3.94% registrados en el mes de mayo.

Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 4.03% para el sexto mes del año.

En junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.131 y representó una disminución de 0.27% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.37%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.03%… pic.twitter.com/HqMV1jWS1l — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 9, 2026

¿Qué productos bajaron de precio en México?

¡A preparar la cartera! En el último reporte del INEGI, se compartió la lista de alimentos, productos y servicios que bajaron de precio durante junio 2026; te compartimos los artículos que fueron impactados por la inflación en México:



Chile poblano

Jitomate

Chile serrano

Uva

Otros chiles frescos

Pepino

Limón

Huevo

Otras frutas

Automóviles

El precio del jitomate en México se ubica entre los $49.90 a los $98 pesos el kilo. Recuerda que el costo de este producto dependerá del lugar y establecimiento en la que adquieras este alimento.

Alimentos y productos que subieron de precio en México

Por el contrario, los alimentos y productos que subieron de precio en junio 2026 fueron: Aguacate, naranja, papas y otros tubérculos, así como, la cebolla, productos para el cabello, otros alimentos cocinados, renta de vivienda, además de las loncherías, fondas, toerterías y taquerías.

Estos son los alimentos que bajaron y subieron de precio en México|INEGI

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

