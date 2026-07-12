¿Se terminó el gas? Consulta aquí el precio vigente del Gas LP

Durante la semana del 12 al 18 de julio de 2026, el precio del Gas LP en México se mantiene en un rango de entre 17 y 22 pesos por kilogramo, mientras que el costo por litro oscila entre 9 y 12 pesos, dependiendo de la entidad y el municipio.

Es importante recordar que las tarifas del combustible no son iguales en todo el país, ya que varían de acuerdo con la región. Por ello, consultar los precios vigentes puede ayudarte a planificar mejor la compra de este energético.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 12 al 18 de julio de 2026, Piedras Negras, Coahuila, continúa entre los municipios con el Gas LP más económico del país, con un precio de 17.26 pesos por kilogramo y 9.32 pesos por litro.

Le sigue Hidalgo, Coahuila, donde el energético se comercializa en 17.45 pesos por kilogramo y 9.42 pesos por litro.

Entre las localidades con los costos más bajos también se encuentra Ciudad Juárez, Chihuahua, con un precio de 17.63 pesos por kilogramo y 9.52 pesos por litro.

¿En dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En contraste, Comondú, Baja California Sur, registra el precio más elevado del país durante esta semana, con un costo de 22.97 pesos por kilogramo y 12.40 pesos por litro.

Le siguen otros municipios con tarifas altas, como Loreto y Mulegé en Baja California Sur, donde el kilogramo cuesta 22.78 pesos y el litro 12.30 pesos; Angostura, Sinaloa, con 22.60 pesos por kilogramo y 12.20 pesos por litro; así como La Paz, Baja California Sur, donde el Gas LP alcanza 22.09 pesos por kilogramo y 11.93 pesos por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 12 al 18 de julio de 2026

Para la semana del 12 al 18 de julio de 2026, el precio del Gas LP en la Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.56 pesos por kilogramo y 10.56 pesos por litro, manteniéndose sin variaciones respecto al periodo anterior.

En el Estado de México (Edomex), el costo de referencia también es de 19.56 pesos por kilogramo y 10.56 pesos por litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 12 al 18 de julio de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el Gas LP se comercializa en 19.72 pesos por kilogramo y 10.65 pesos por litro.

Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, el energético alcanza un precio de 19.65 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro durante la semana del 12 al 18 de julio de 2026.

