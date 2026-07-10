Mercados despiden la semana en verde: BMV avanza y Wall Street mantiene el optimismo

¡Cierran la semana en verdes! Los mercados financieros cerraron la jornada de este 10 de julio con resultados positivos. En México la BMV registró un avance de 0.59%, impulsado por un incremento de 388.82 puntos, mientras que los índices del Wall Street terminaron con ganancias moderadas, apoyados por el optimismos de la inteligencia artificial.

Así cierra la BMV hoy 10 de julio 2026

La Bolsa Mexicana de valores (BMV) opera con ganancias este 10 de julio de 2026, luego de que el índice líder S&P/BMV IPC avanzara con 0.59%, equivalente a 388.82 puntos, para ubicarse en 66,496.1 unidades.

Este comportamiento refleja un desempeño positivo del mercado accionario mexicano durante la jornada, mientras el volumen de operación alcanzó 127.9 millones de títulos.

Cierre de jornada del Wall Street hoy viernes

Por su parte el Wall Street cerró la jornada de este viernes con ganancias moderadas, impulsada por el optimismo en torno al sector tecnológico y la inteligencia artificial (IA), pese a que los inversionistas mantuvieron la atención en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Al cierrede jornada, el Dow Jones avanzó 0.31%, el S&P 500 ganó 0.34% y el Nasdaq Composite sumó 0.27%, apoyados por empresas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Este es el precio del dólar hoy viernes 10 de julio 2026

Para la jornada de este viernes, el dólar estadounidense se cotiza en Banco Azteca en 16.30 pesos a la compra y 17.52 pesos a la venta en ventanilla.

Mientras tanto, el peso mexicano se mantuvo prácticamente estable en la sesión previa, luego de que los inversionistas asimilaran los recientes datos de inflación, empleo y crecimiento económico de Estados Unidos, así como la más reciente decisión política monetaria del Banco de México (Banxico).

Por su parte, el dólar canadiense se ofrece en 10.55 pesos a la compra y 13.34 pesos a la venta. Quienes deseen realizar operaciones de cambio pueden acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 a 21:00 horas.