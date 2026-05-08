¡A darle que es mole de olla! La ruta de los mejores tacos de costilla en la CDMX

Hoy, 8 de mayo, México celebra el natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla. Y aunque el Padre de la Patria nos dio libertad, en las calles de la Ciudad de México la “costilla” se celebra de otra forma: directo al taco y con mucha salsa.

En este Viernes de Antojos, nos lanzamos a buscar esos rincones donde la ley de Hidalgo aplica a la perfección (ya sabes: el que deje algo, es un... bueno, ¡tú sabes!). Aquí te presentamos los puntos clave para disfrutar de una costilla suave, jugosa y con el acompañamiento ideal.

1. Tacos Carbonari: El placer sin complicaciones

Ubicados en la esquina de 5 de Febrero y Toledo, aquí la especialidad es la practicidad. Si eres de los que no quiere pelearse con el plato, en Carbonari la sirven sin hueso.

El toque: Carne al natural, acompañada de un guacamole “bien servido” y una salsa martajada que despierta a cualquiera por solo 50 pesitos.

2. Javy Tacos: Para los que les gusta “agarrar hueso”

Si tú, como buen político, lo que buscas es agarrar hueso, tu lugar está en la intersección de Lorenzo Boturini y Sur 105. Aquí el ritual es sagrado: la costilla se prepara al momento en el sartén con aceitito, sal, ajo y una preparación secreta.

¿Cómo se come?: “Es lo mejor el hueso”, dicen los comensales frecuentes. Se acompaña con cebollitas, limoncito y una salsa roja que es el complemento perfecto para la grasita de la carne.

3. Tacos “El Buen Gusto": El corte especial del Centro

En la esquina de Artículo 123 y Bucareli, el sabor se siente a pie de banqueta. Aquí el secreto es el grosor del corte.

La técnica: El parrillero raya la carne para que el calor penetre sin secarla, logrando una costilla jugosa que los clientes califican con un “diez”. La salsa macha y las cebollas son obligatorias para completar la experiencia.

4. Las Costillas de San Luis: Tradición con muro de honor

En el corazón de la colonia Roma, este lugar es ya una institución. Aquí la costilla no viene sola; es todo un banquete que incluye:

Guarnición: Nopalitos asados y cebollitas cambray preparadas al momento.

Nopalitos asados y cebollitas cambray preparadas al momento. Entrada: Frijolitos refritos y tostadas para calentar el colmillo.

Este sitio tiene tal prestigio que incluso cuenta con un “Muro de Honor”, donde personalidades del periodismo como Mónica Castañeda y Edgar Galicia han dejado su firma en platos de cerámica como sello de aprobación.

¿Cuál es tu estilo?

Ya sea que prefieras la suavidad de la carne deshebrada o el placer de limpiar el hueso con los dientes, la CDMX ofrece opciones para todos los paladares. Al final del día, para adentrarse en el costillar, lo único que se necesita es un buen apetito y el valor para probar todas las salsas.

¿Y tú, ya sabes dónde vas a “agarrar hueso” hoy?