A los 85 años, Ringo Starr reinventa su sonido con un giro inesperado al country

La creatividad humana no tiene límites; ni la edad ni la trascendencia logran parar el espíritu imparable de quien desea construir momento a momento. Ese es el ejemplo de un hombre de 85 años que pertenece a un club, más que exclusivo, donde la membresía solo la tienen dos personas con vida: The Beatles aquí, Ringo Starr.

Así nace “Long Long Road”

“No había ningún plan para hacer ese disco, no lo estaba buscando, él no me estaba buscando. Estábamos en ese hotel, donde Olivia Harrison estaba leyendo el libro que le escribió a George, y éramos como 50 ahí. Entonces, dije: “Oye, ¿cómo estás?, oye, T-bone, no te he visto, ya sabes y dijo: ´¡oh!’”, ¿Qué estás haciendo?’ dije: ´bueno, estoy haciendo un disco’, eso es lo que estaba haciendo y dije: ´oh, y si tienes una pista, envíamela’ y él, ya sabes, ya tenía tres pistas para el ep de rock pop y luego me envió esta hermosa canción country y así es lo que empezó a rodar la pelota”, explicó Ringo Starr, cantante.

Starr se embarcó hace un par de años en un viaje conocido pero con un sabor distinto, dentro de un género que tiene un apego especial hacia la sociedad norteamericana, el country; de ahí, y la colaboración con T Bone Burnett, surge “Long Long Road”, su propuesta para el 2026.

“El siguiente fue como, ya sabes no nos habíamos detenido, acabamos de hacer otro ahora y así, teníamos canciones que tenía una, es una canción antigua, ‘Choose Love’ y ya sabes, ‘The Long, Long Road'; una que escribí con Bruce Sugar”, mencionó Ringo Starr, cantante.

En Long Long Road, el baterista de los Beatles decidió invitar a una serie de voces estelares de la música contemporánea, entre quienes sobresalen St. Vincent y Sheryl Crow.

“Me encanta la música country y fue simplemente, un momento hermoso estar en Nashville, pasar el rato con los chicos y las chicas y todavía estaba agradecido y sorprendido de que salieran tantos, ya sabes, para unirse a esto que estamos haciendo aquí, como el tipo de Liverpool haciendo música country; y salieron, fue genial, fue un gran ambiente, me lo pasé muy bien”, dijo Ringo Starr, cantante.

Starr logra capturar el sentimiento arquetípico de la música country, donde el protagonista debe luchar contra las vicisitudes de la vida y el amor perdido.

“Bueno, creo que en la mayoría de ellos tenemos el par de versos y un coro, y luego tenemos el verso ascendente, las cosas cambian, has vuelto a mi vida, y la vida es buena de nuevo, quiero decir: siempre es algo que reacciona en el último verso y eso es así que creo que es una forma campestre, ya sabes ¿Pero en qué creo? Soy de Liverpool. Incluso, ella se ha ido tan lejos. Estoy en el tren y ella no se ha subido al tren. No recibe, no recibe sus llamadas telefónicas, no consigue nada ¿Y sabes? Es una actitud tan country, para una canción triste”, explicó Ringo Starr, cantante.

Lo dicho, buscando la perfección aún a los 85 años, aun siendo un Beatle.

