¡Voz que cura! El enfermero que canta a sus pacientes en hospital de Lomas Verdes, Edomex

En medio del ajetreo diario de los hospitales, donde el sonido de los monitores y el olor a medicina dominan el ambiente, un enfermero del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en el Edomex, ha logrado conmover a cientos de usuarios en redes sociales con un gesto que va mucho más allá de los libros de texto.

Se trata de Humberto Loyo, un hombre que ha entendido que, a veces, la voz puede ser una medicina tan efectiva como cualquier fármaco para curar el alma de quienes atraviesan un momento complicado.

💙👨‍⚕️‼ENFERMERO DE @Tu_IMSS SORPRENDE A PACIENTES EN URGENCIAS ‼🙏🤕



🤳En medio del estrés y la incertidumbre del área de #urgencias, un #enfermero del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, en #Naucalpan @Edomex, decidió hacer algo diferente.



🗣Por unos… pic.twitter.com/QQWmU8mHfo — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) March 3, 2026

Urgencias en el hospital de Lomas Verdes se convierten en un escenario

Humberto trabaja en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, en Naucalpan. Lo que lo lanzó a la fama digital fue un video donde, a petición de sus compañeros, decidió celebrar el cumpleaños de una de sus “pacientitas”.

Lejos de limitarse a un abrazo o un saludo rápido, Humberto utilizó su voz para interpretar “Esclavo de amor”, de Javier Solís, transformando por unos minutos la tensa sala de urgencias en un espacio de paz y alegría.

Para Humberto, cantar es una forma de curar

Para este enfermero, conocido en redes como @Humdash, la medicina basada en la ciencia es vital para el cuerpo, pero la música es alimento del espíritu. “A veces emocional y espiritualmente es lo que necesitamos; tal vez no una canción, pero sí que alguien te escuche o te dé un consejo”, asegura.

Humberto está convencido de que su labor no termina al poner una inyección o dar medicamentos, sino al conectar humanamente con quien está sufriendo en una camilla de hospital.

Humberto ha vivido en carne propia la angustia de estar en urgencias

La empatía de Humberto es un acto de empatía, pues él sabe perfectamente lo que se siente estar del otro lado. En 2019, sufrió un accidente en moto al ser impactado por un camión, lo que lo mantuvo en cama durante tres meses.

Su pareja, Samantha Estudillo, relata que esa experiencia marcó su forma de trabajar: él entiende la impotencia de no poder moverse y lo mucho que se agradece una palabra de aliento cuando el ánimo no está al 100%.

¡El poder de una canción! 🎶❤️ En medio del ajetreo del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, este enfermero regaló un momento mágico a sus pacientes. Con su voz, transformó el dolor en sonrisas y nos recordó que la empatía también es medicina pic.twitter.com/vcKfiXrMWQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 4, 2026

Retos gigantes para los enfermeros en México

La historia de Humberto brilla con especial fuerza en un país donde el personal de salud trabaja con pocas herramientas. Los enfermeros en México enfrentan jornadas sumamente agotadoras, salarios que no siempre hacen justicia a su esfuerzo y, sobre todo, un desabasto de medicamentos e insumos que complica su día a día.

En ese contexto, sacar fuerza para cantar y sonreír es un acto de verdadera vocación y heroísmo civil.

Humberto da a pacientes un apapacho al corazón

Para Humberto, la mayor recompensa no son los “likes” en TikTok, sino el agradecimiento que le demuestran sus pacientes. En los pasillos de Lomas Verdes, donde el dolor y la angustia están a la orden del día, él y miles de sus compañeros encuentran formas creativas de dar ese “apapacho” que tanto hace falta.

Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad y el arte pueden abrirse paso para ayudar a sanar.