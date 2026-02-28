Shakira va por el récord histórico con su concierto en el Zócalo: el fenómeno que paralizará la Ciudad de México

La Ciudad de México ya siente el efecto Shakira. A días de su concierto en el Zócalo, la expectativa crece y todo apunta a que será uno de los conciertos más multitudinarios en la historia reciente de la capital.

El show no solo reunirá a miles de fans, también podría romper récords de asistencia.

No es un fenómeno aislado. Los conciertos gratuitos masivos se han convertido en eventos que combinan música, convocatoria social y presencia internacional, colocando a la capital mexicana al nivel de otras grandes ciudades del mundo.

Conciertos masivos: de Londres y Madrid a CDMX

Los conciertos gratuitos en espacios públicos se han convertido en eventos icónicos en distintas partes del mundo.

Desde Hyde Park en Londres hasta la Puerta del Sol en Madrid o las playas de Copacabana en Brasil, estos espectáculos reúnen a miles de personas y proyectan la imagen de las ciudades a nivel global.

En ese escenario, la Ciudad de México se ha consolidado como una de las sedes más importantes para este tipo de eventos.

CDMX y su historial de conciertos multitudinarios

El Zócalo capitalino ya ha sido escenario de presentaciones masivas.

Artistas como Los Tigres del Norte, Justin Bieber, Roger Waters y Paul McCartney han convocado a miles de personas en el corazón de la ciudad.

Más recientemente, Los Fabulosos Cadillacs reunieron a más de 300 mil asistentes en 2023, una cifra que marcó un precedente para futuros conciertos.

Shakira buscará romper récord de asistencia

Ahora, la intérprete colombiana buscará superar esas cifras con su presentación de este fin de semana.

El concierto Shakira en el Zócalo forma parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, con la que ha recorrido distintos países y acumulado decenas de presentaciones.

Se espera que la asistencia supere incluso las 300 mil personas, lo que colocaría este evento entre los más grandes en la historia de la capital.

De 2005 a la actualidad: el regreso de Shakira al Zócalo

No es la primera vez que la cantante se presenta en este escenario.

En 2005, Shakira reunió a cerca de 170 mil personas en el Zócalo, en un evento que marcó su relación con el público mexicano.

Dos décadas después, regresa con una convocatoria mucho mayor y con un contexto distinto, marcado por el alcance global de las redes sociales.

Un fenómeno que trasciende la música

Más allá del espectáculo, el regreso de la artista refleja su vigencia en la industria.

Tras su separación de Gerard Piqué, la cantante ha relanzado su carrera con nuevos temas y un discurso que ha conectado con audiencias más amplias.

Su música, sumada a su presencia mediática, ha impulsado un fenómeno que va más allá de lo musical y que ahora se refleja en la expectativa generada en la capital.

El concierto de Shakira se perfila como uno de los eventos más grandes del año en la Ciudad de México, en un contexto donde la música, la ciudad y el público vuelven a encontrarse a gran escala.