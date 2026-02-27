De Corea a Hollywood: Chingu Amiga habla en exclusiva sobre su gran reto en los Premios Oscar

De robarse el corazón de los mexicanos en redes sociales a pisar la alfombra roja más importante del mundo del cine. La creadora de contenido surcoreana, Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, reveló en exclusiva para Hechos Meridiano que se une a la gran familia de TV Azteca para la cobertura digital de la entrega de los Premios Oscar este próximo 15 de marzo.

La influencer, que ha hecho de México su hogar y su principal lugar de trabajo, platicó sobre el enorme reto que significa dar el salto a Los Ángeles y llevar a sus millones de seguidores todos los detalles íntimos de la gala cinematográfica a través de las plataformas digitales de la televisora.

El detrás de cámaras: La misión en Los Ángeles

Durante la entrevista, Chingu Amiga se mostró sumamente emocionada por este nuevo proyecto, destacando que su labor principal será mostrar todo aquello que las cámaras tradicionales no alcanzan a captar.

“Van a poder ver muchos detrás de cámaras... cómo está el Oscar, cómo están las entregas y todo”, explicó la creadora de contenido. Su aventura rumbo a la meca del cine comenzará días antes del evento principal. El viaje está programado para el 12 de marzo, fecha desde la cual arrancará con la generación de contenido exclusivo para las redes de TV Azteca.

Su plan es llevar a la audiencia de la mano desde los preparativos previos: “Voy a estar viendo la alfombra antes de inaugurarlo, entonces ahí voy a estar grabando, mostrando por dónde van a caminar, todo, todo... y luego el 15 es el mero mero día”, detalló con su característica energía, confesando además que aprovechará el viaje a California para conocer el mar.

Preparada para entrevistar a las estrellas

Con una conexión brutal con audiencias de todas las edades —desde niños que la reconocen en la calle hasta su núcleo fuerte de seguidores de entre 18 y 40 años—, Chingu Amiga tiene claro su objetivo en la alfombra roja: acercarse a las grandes estrellas de Hollywood. Al ser cuestionada sobre a quién le emociona más ver, no dudó en señalar que quiere convivir con todos los actores y directores nominados para hacerles entrevistas muy a su estilo.

Para estar a la altura del magno evento, la influencer confesó que se aplicó y se puso a estudiar de lleno el séptimo arte. “Vi casi todas las películas, me lo puse de tarea”, aseguró, demostrando que está más que lista para debatir sobre los favoritos de la Academia.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Oscar?

La incursión de Chingu Amiga refuerza la apuesta de TV Azteca por dominar no solo la pantalla chica, sino también la conversación en el entorno digital.

La cita para la noche más espectacular de Hollywood es el próximo domingo 15 de marzo. Podrás disfrutar de la transmisión tradicional y en vivo por la señal de Azteca 7, mientras que en las redes sociales y plataformas digitales de la televisora, Chingu Amiga te estará esperando para mostrarte el lado más divertido y exclusivo de los Premios Oscar.