Kisscam de Coldplay: Kristin Cabot denuncia amenazas

La escena duró apenas unos segundos, pero el juicio público se extendió durante meses. La kisscam de un concierto de Coldplay convirtió a Kristin Cabot en blanco de burlas, señalamientos y mensajes de odio luego de aparecer en pantalla junto a Andy Byron, entonces director ejecutivo de Astronomer.

Lo que para miles fue un meme o un tema de conversación en redes, para ella se transformó en una crisis personal. En una reciente entrevista con Oprah Winfrey, Cabot habló del costo que tuvo aquella exposición: amenazas de muerte, acoso constante y un golpe directo a su vida familiar y profesional.

Su testimonio reabre una conversación incómoda: la velocidad con la que internet castiga, simplifica y sentencia historias ajenas sin contexto. Cabot asegura que detrás de la narrativa que se construyó sobre ella había una realidad mucho más compleja, incluida una separación previa de su esposo y el engaño de Byron sobre su propia situación sentimental.

¿Qué pasó en la kisscam de Coldplay?

El episodio ocurrió el 16 de julio de 2025 durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, en Foxborough. La cámara del recinto enfocó a Cabot y Byron abrazados; ambos reaccionaron con nervios al verse en las pantallas, mientras Chris Martin bromeó desde el escenario con que quizá ‘tenían una aventura’ o eran ‘muy tímidos’.

El momento se volvió masivo en redes y desencadenó especulaciones sobre una supuesta infidelidad.

La repercusión no quedó sólo en internet. Astronomer confirmó después la salida de Byron y la renuncia de Cabot, entonces directora de Recursos Humanos de la firma tecnológica.

Kristin Cabot dice que ya estaba separada

En su conversación con Oprah, Cabot sostuvo que semanas antes del concierto ella y su marido ya habían decidido separarse, vivir aparte y encaminar el divorcio. También afirmó que Andy Byron le hizo creer que él atravesaba una situación similar, algo que después, dijo, descubrió que no era cierto.

La exejecutiva afirmó además que, pese a todo lo que se dijo en redes, el contexto real no coincidía con la historia que millones de personas construyeron en cuestión de horas. Incluso relató que su esposo separado estaba también en ese mismo concierto, acompañado por otra persona.

De los memes a las amenazas de muerte

Cabot aseguró que el episodio derivó en una ola de acoso que fue mucho más allá de las bromas. Contó que recibió mensajes, llamadas, insultos y amenazas de muerte, además de que su nombre y su imagen quedaron marcados por un juicio público del que no podía escapar.

También dijo que sus hijos, de 14 y 16 años, resultaron afectados por la exposición, y que una parte del problema es la facilidad con la que plataformas y usuarios convierten el dolor ajeno en contenido de consumo masivo. Además, cuestionó cómo cada clic, reproducción o interacción termina alimentando una maquinaria que gana dinero con el escarnio.

El costo fue mayor para ella que para su exjefe

Uno de los puntos más duros de su relato fue la diferencia en las consecuencias. Cabot afirmó que, desde que dejó Astronomer, no ha podido recuperar con normalidad su vida laboral, mientras Byron habría seguido recibiendo oportunidades. En sus declaraciones, planteó que la condena pública cayó con mayor fuerza sobre ella.

Ese contraste colocó de nuevo sobre la mesa el sesgo con el que suelen leerse estos casos en redes: a las mujeres se les exige más explicaciones, se les juzga con más dureza y se les deja durante más tiempo atrapadas en una identidad construida por extraños. Esa es, justamente, la narrativa que ahora Cabot intenta disputar.

La historia detrás del escándalo de Coldplay

Lo ocurrido con Kristin Cabot muestra cómo una escena de 15 segundos puede desatar una maquinaria de exposición que borra matices y vuelve irrelevante cualquier contexto. Lo que empezó como una broma en un concierto de Coldplay terminó convertido en una exhibición global con consecuencias reales para una familia.

Hoy, más que negar el error o discutir la incomodidad de aquella imagen, Cabot intenta recuperar algo más básico: su identidad. Su mensaje apunta a recordar que detrás de cada meme, cada prejuicio y cada clic, hay personas reales enfrentando daños que no se quedan en la pantalla.