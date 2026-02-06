Ronnie Platt y la batalla de la música en el siglo XXI

La vida del músico Ronnie Platt se ha complicado a nivel global. La crisis, la competencia feroz y el avance de la inteligencia artificial han golpeado incluso a las bandas más trascendentes de la historia del rock.

Así lo expuso el vocalista de Kansas, una de las agrupaciones más influyentes del género, durante una conversación en la que abordó los desafíos económicos que enfrenta hoy la industria musical.

A pesar de haber contribuido a los álbumes The Prelude Implicit y The Absence of Presence, Ronnie Platt aseguró que grabar nueva música ya no representa ingresos reales para los artistas.

Ronnie Platt y el impacto del streaming

Ronnie Platt explicó que el modelo actual de plataformas de streaming ha reducido drásticamente las ganancias por reproducción.

“Una vez recibí una carta de una compañía de streaming, que decía que haría cero… un centavo cada vez que se tocara la canción… Una de mis canciones tendría que ser reproducida mil veces antes de que ganara un centavo”.

El cantante detalló que, pese a tener créditos de escritura en discos recientes, los ingresos por grabaciones prácticamente han desaparecido para los músicos.

Kansas, los conciertos y la supervivencia económica

Ante este panorama, Ronnie Platt reconoció que las presentaciones en vivo, las giras y la venta de mercancía se han convertido en la principal fuente de ingresos para la banda.

“Todavía hay actuaciones en vivo… cosas como la mercancía crean ingresos para la banda y las giras… pero realmente no hay dinero por grabar nueva música”.

El músico señaló que esta realidad no es exclusiva de Kansas, sino que afecta a la mayoría de los artistas en la actualidad.

“Dust in the Wind”, una canción que no envejece

Dentro del repertorio de Kansas , la canción Dust in the Wind se mantiene como uno de los temas más emblemáticos, capaz de conectar con distintas generaciones.

Ronnie Platt destacó que el impacto del tema no se limita a un país ni a una época específica.

“No solo en México, sino en todo el mundo… salió en 1977 y todavía suena mucho hoy… no solo nuestros fans originales la disfrutan, también los jóvenes… parece que no tiene límites de edad”.

El origen de “Dust in the Wind”

La canción fue creada por Kerry Livgren , considerado el principal motor creativo de la banda.

“Fue una gran desviación de las canciones anteriores de Kansas… antes eran muy progresivas, muy hard rock… y ahora tienes una canción solo de guitarra acústica y violín… creo que Kerry la escribió con un corazón muy sincero”.

Para Ronnie Platt, ese cambio marcó un punto clave en la historia del grupo y explica por qué la canción sigue vigente casi cinco décadas después.