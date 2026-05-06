“La cocina es amor… pero también presión”: así será el nuevo MasterChef 24/7 que promete romper la TV
Hotcakes, tensión y fuego: MasterChef se reinventa con formato 24/7 y nuevos chefs que darán de qué hablar en la cocina más famosa de México.
MasterChef se reinventa: Más intenso, más humano y totalmente EN VIVO. La nueva temporada del reality culinario más popular de México llega con un giro radical: un formato 24/7, donde el público podrá seguir cada momento dentro y fuera de la cocina más famosa de México.
Con la incorporación de reconocidos chefs como Isabel Carvajal y Edgar Núñez, la competencia promete elevar su nivel técnico, emocional y narrativo. Hoy visitaron el foro de Los Ruiz Lara para revelarnos mayores detalles acerca de MasterChef 24/7.
¿Qué cambia con el formato 24/7 de MasterChef?
La principal novedad es que los concursantes estarán expuestos en todo momento, no solo durante los retos. Esto permitirá ver su evolución real, además de errores, aprendizajes y conflictos.
De acuerdo con los chefs, este formato busca hacer más auténtica la experiencia, mostrando lo que realmente ocurre en una cocina profesional.
“Son chavos amateurs… pero enfrentan retos de nivel profesional”, explicó Edgar Núñez, quien adelantó que los participantes tendrán que aprender desde cero técnicas complejas, como limpiar pescados o dominar proteínas.
¿Qué rol tendrán los nuevos chefs en MasterChef 24/7?
A diferencia de temporadas anteriores, Isabel Carvajal y Edgar Núñez no serán jueces, sino mentores. Su función será guiar, enseñar y preparar a los concursantes para enfrentar las evaluaciones: “Nosotros somos maestros, no calificamos”, aclararon, destacando que su objetivo es mejorar el nivel culinario de los participantes.
Carvajal, especialista en cocina tradicional mexicana con trayectoria internacional, señaló que buscará conectar desde lo emocional: “La cocina es el lenguaje del amor… queremos que se sientan en casa, pero también que aprendan disciplina”.
¿Por qué este MasterChef promete ser diferente?
El formato 24/7 permitirá ver algo que antes no se mostraba: las emociones reales detrás de cada platillo. Desde frustraciones hasta vínculos personales, la audiencia será testigo de todo. Esto podría generar mayor conexión con los concursantes, pero también más polémica. Además, los chefs coincidieron en que habrá momentos de alta presión:
- Retos con ingredientes desconocidos
- Errores en tiempo real
- Evaluaciones más exigentes.
¿Qué esperar de esta nueva temporada?
La producción apuesta por una experiencia más inmersiva, donde el público no solo vea resultados, sino procesos: “La cocina es como la vida: hay altas y bajas”, señalaron los expertos, anticipando que el reality mostrará tanto el talento como la vulnerabilidad de los participantes. Los chefs Lili Cuéllar y Diego Niño han sido seleccionados como maestros en esta nueva edición.
Con estreno próximo en televisión abierta, MasterChef México busca reinventarse y recuperar la atención del público con una propuesta más intensa y cercana. ¿Estamos listos para ver TODO lo que pasa dentro de la cocina más famosa de México… sin filtros?
¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7: EN VIVO?
MasterChef 24/7: Gran Estreno Domingo 17 de mayo por Azteca UNO.