¡Es el efecto Punch! Mexicanos viajan 14 horas a Japón solo para conocer al adorable macaco

La historia de Punch, el pequeño macaco japonés que conmovió al internet tras ser rechazado por su madre, sigue rompiendo fronteras y moviendo masas. Lo que empezó como un video viral de un monito abrazando a un peluche para no sentirse solo, hoy se ha convertido en un fenómeno turístico que está llevando hasta a mexicanos a la prefectura de Chiba en Japón.

Entre los visitantes destacan varios regiomontanos que no lo pensaron dos veces para cruzar el Pacífico, aguantar vuelos de 14 horas y recorrer largas distancias solo para conocer en persona al primate que se ha robado el corazón de las redes sociales.

Una travesía regia hasta conocer a Punch

Para Juan Carlos Hernández, un joven originario de Monterrey, el viaje no fue cualquier cosa. Tras volar 14 horas para llegar a Tokio, todavía tuvo que trasladarse otros 60 minutos hacia la ciudad de Ichikawa con un solo objetivo: llegar al zoológico local.

Juan Carlos cuenta que, aunque ha sido un reto logístico y un viaje agotador, la esperanza de ver de cerca al macaco que nació en julio del año pasado valía cada minuto de esfuerzo.

El peluche más buscado de todo Japón

La fama de Punch no viene sola; su inseparable compañero, un orangután de peluche al que los seguidores han bautizado como “la mamá de Punch”, es ahora un objeto de deseo mundial. Juan Carlos relata que ha buscado el juguete en infinidad de tiendas por todo Japón, pero se ha topado con una pared: está totalmente agotado.

Los fans se han tomado tan en serio la historia que el peluche se volvió un símbolo de consuelo que hoy es prácticamente imposible de conseguir en el mercado.

Punch, el macaco japonés del Zoológico de #Ichikawa, #Japón, nacido el 26 de julio de 2025, sigue conmocionando redes.



Rechazado por su madre al nacer y criado por humanos con un peluche inseparable como consuelo, intentó integrarse a su manada esta semana, pero el macho… pic.twitter.com/wTg4l7D1Be — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 20, 2026

Grupos de 10 minutos para una foto con Punch

Debido a que Punch atrae a multitudes todos los días, el zoológico de Ichikawa tuvo que poner orden. Para evitar que el pequeño macaco se estrese con tanta gente y para que todos alcancen a verlo, el recinto organiza las visitas en turnos de apenas diez minutos.

Los grupos pasan rápido, pero es el tiempo suficiente para observar cómo Punch interactúa en su hábitat artificial, siempre aferrado al juguete que le ha dado la seguridad que su propia especie le negó al nacer.

El difícil camino de Punch hacia la integración

Aunque el peluche es su mejor amigo, también ha sido un reto para que los otros monos lo acepten. Los cuidadores explican que el juguete generó cierta desconfianza inicial entre la manada, quienes no entendían qué era ese objeto inanimado. Sin embargo, los visitantes aseguran que ya se empieza a ver más curiosidad e interacción.

La meta de los expertos es que, para finales de este 2026, Punch pueda dejar atrás a su peluche y estar completamente integrado con los suyos.

Punch carefully grooming his favorite plushie pic.twitter.com/zKc2zdvvS2 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 27, 2026

Punch: Un fenómeno que no deja de crecer

Mientras llega el día en que Punch se convierta en un macaco independiente, su historia sigue tocando fibras sensibles en todo el planeta. El pequeño mono no sabe de fronteras ni de los miles de kilómetros que la gente recorre para saludarlo; él solo se aferra a lo que conoce.

Por lo pronto, el zoológico sigue recibiendo a turistas que, como los regios, están dispuestos a dar la vuelta al mundo para ver a este pequeño primate y su inseparable compañero de felpa.