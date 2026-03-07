Una experiencia natural y profundamente conectada con la sensibilidad: Carla Morrison y su colaboración con SYML

Carla Morrison ha sido escuchada entre lágrimas, risas, nostalgia y momentos felices. Su voz ha acompañado emociones distintas, pero ahora su música abre otra puerta: escucharla en inglés.

La cantante y compositora habló de su colaboración con Brian Leseney, mejor conocido como SYML, una experiencia que describió como natural y profundamente conectada con la sensibilidad que ambos comparten en su música.

La artista explicó que esa coincidencia emocional fue clave para aceptar la invitación. Para ella, la atmósfera melancólica, misteriosa y esperanzadora que rodea esa canción también dialoga con su propia forma de sentir y escribir.

Carla Morrison y su colaboración con SYML

Carla Morrison contó que la colaboración con SYML la emocionó desde el principio. Dijo que encontró una cercanía entre la sensación que transmite su música y la de Brian Leseney, al grado de sentir que había varios elementos que los conectaban de forma natural.

SYML también habló de ese proceso y lo describió como algo íntimo. Explicó que colaborar implica exponer el arte propio para que otra persona le inyecte creatividad y pasión, y aseguró que en la música de Carla también percibe honestidad y una conexión espiritual con quien escucha.

La melancolía, una parte esencial de su música

Durante la entrevista, Carla Morrison explicó que escribir sobre cosas tristes suele ser más fácil. Desde su perspectiva, cuando una persona atraviesa dolor o momentos complicados tiende a sentarse, reflexionar y procesar lo que le pasa con más profundidad.

Por eso, considera que la música puede ser hermosa y también sanadora. Para la cantante, poner en palabras las emociones difíciles ayuda a construir una relación más honesta con uno mismo y a sobrellevar mejor los momentos duros de la vida.

Carla Morrison y la intensidad del público mexicano

La experiencia de presentar esa colaboración en vivo tuvo para Morrison un valor doble. Por un lado, por lo que significa compartir una canción de ese tono emocional; por otro, por la manera en que el público mexicano responde a su música.

La cantante aseguró que cada vez que vive esa conexión con sus fans sigue sintiéndose como algo nuevo y único. También reconoció que muchas veces escribe desde su propio drama, pero que todo cobra otro sentido cuando las personas le dicen que sus canciones les ayudan a entender o sanar lo que sienten.

Esa intensidad, dijo, tiene mucho que ver con la forma en que los mexicanos viven las emociones: con fuerza, con drama y con una necesidad de sentir para después estar mejor.