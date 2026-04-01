El hielo lunar que vale billones: esto busca realmente Artemis II en la Luna

¡Un éxito! La misión Artemis II marca el inicio de una nueva carrera espacial para que el ser humano regrese a la Luna, después de 54 años de la misión Apolo 17 de la NASA. Pero más allá de este paso histórico, existe un motivo más fuerte para llegar al satélite: el hielo.

¿Por qué es tan importante el hielo lunar?

En la Luna, hay dos recursos que han desatado una carrera contrarreloj entre Estados Unidos, Rusia, China y más potencias. El objetivo: ser el primero en llegar.

En su superficie, se esconde hielo que, al desintegrarse, podría convertirse en agua. Un recurso fundamental para sobrevivir, pero también para construir bases lunares. Algo que parecía imposible, debido a los altos costos de transportar el vital líquido desde la Tierra.

“El hallazgo de hielo es el detonante que hizo que todos quisieran su pedacito de queso lunar”, explicó en entrevista con Azteca Noticias, Alejandro Farah, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Con agua disponible, el satélite ya no solo se vuelve un destino científico, sino un trampolín para instalar bases, operar minería espacial, así como preparar misiones para llegar a lugares más lejanos.

Helio-3: el recurso que podría cambiar la energía en la Tierra

Pero más allá del hielo, la Luna también guarda un elemento que no se puede encontrar en la Tierra. El famoso helio-3, un isótopo que se alimenta por el Sol, y que por el campo electromagnético de la Tierra, este lo desvía.

“El helio-3 podría usarse para generar energía nuclear sin residuos radiactivos”, explica Farah. Sería una fuente limpia, eficiente y segura, capaz de producir grandes cantidades de energía.

A eso se suma otra ventaja: al procesarlo fuera de la Tierra, no se contamina el medio ambiente, pues la Luna no tiene atmósfera ni vida que afectar. Por ello, el helio-3 es considerado un recurso que vale miles de millones de dólares y podría cambiar para siempre el futuro energético.

Con el hielo se puede obtener hidrógeno y oxígeno, elementos básicos para fabricar combustible de cohetes. Y con el helio-3 se podrían impulsar reactores nucleares capaces de mover naves por el sistema solar.

¿Por qué es tan importante Artemis II?

Es importante destacar que la misión Artemis II no aluniza, solo sobrevuela alrededor del astro, pero es un paso importante para probar sistemas, seguridad y tecnologías que permitirán a las futuras misiones llegar a la Luna para extraer un “pedacito lunar”.

Pero en estos avances científicos, Estados Unidos no está solo. China, Rusia, Japón y Europa avanzan en sus propios programas para llegar primero al polo sur lunar. ¿Por qué la prisa? Porque quien llegue antes tendrá acceso preferente a los mejores depósitos de hielo y helio-3.

Más que un simple vuelo de prueba, Artemis II representa el regreso sistemático de la humanidad a la Luna con un objetivo claro: explotar recursos que pueden transformar la economía, la energía y la exploración espacial.

¿México tiene un papel en esta nueva carrera?

Aunque no es una potencia espacial, México sí ha participado en grandes proyectos. Alejandro Farah recuerda el Proyecto Colmena, desarrollado por la UNAM, marcando así la primera misión lunar mexicana que buscó probar tecnología de microrobótica en enjambre para minería espacial.

Además, México forma parte de los Acuerdos Artemis, según explicó el investigador de la UNAM. Entendiéndose como contribuciones pequeñas, pero significativas.