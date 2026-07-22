Investigan a 7 presidentes municipales de Puebla; estarían vinculados con el crimen organizado

Después de casos como el del alcalde de Culiacán, Sinaloa, y el gobernador de dicha entidad, Rubén Rocha Moya, quienes fueron acusados formalmente por Estados Unidos de estar ligados al narcotráfico, autoridades de Puebla investigan a siete presidentes municipales por su presunta relación con el crimen organizado.

Investigarán a siete presidentes municipales en Puebla por nexos criminales

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública de Puebla, afirmó que siete alcaldes poblanos son investigados por presuntos nexos con la delincuencia.

Cae cúpula policial en municipios de Puebla tras hechos violentos

Cabe recordar que, en días recientes, seis secretarios y el director de Seguridad Pública de Tehuitzingo, Chila de la Sal, Chietla, Tlapacoya, Tlaola y Jopala quedaron detenidos por haber sido señalados de delitos como encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Además, en varios de dichos municipios han ocurrido hechos violentos. El 17 de mayo de 2026, en Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, 10 personas fueron asesinadas a sangre fría, mientras que en Jopala, el 14 de junio, desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas, lo que derivó en la detención de tres mandos.

Oposición critica al gobierno estatal por omisiones en seguridad pública

Las recientes detenciones y acusaciones llegaron a oídos de la oposición, que critica al régimen de Alejandro Armenta por haber sido tan permisivo y permitir que el crimen organizado llegara a puestos en municipios de Puebla, sobre todo en cargos relacionados con la seguridad pública.

“¿Qué mecanismos de control estableció el Estado para los secretarios de seguridad pública de los mandos municipales? Porque habría que revisar si ellos tenían aprobado el examen de control de confianza. No puede ser que cuando estalle un problema, pues entonces ya tienen que ir por los mandos”, aseveró Delfina Pozos, diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el mismo sentido se pronunció Rafael Micalco Méndez, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), quien consideró que las detenciones de mandos de seguridad pública parece que son “consecuencia de esas omisiones o de esa relajación que han tenido en el tema de seguridad a nivel estatal”.

