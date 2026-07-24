Impactante madrugada en ZMG; pareja sufre letal accidente y manda mensaje a su hijo con su ubicación

La madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) reportó a un hombre y una mujer de entre 40 y 45 años que perdieron la vida tras volcar y caer en su vehículo a un barranco de 15 metros de profundidad en la carretera Zapotlanejo, cerca del retorno al poblado de La Laja. Según nuestro reportero de fuente, Diego García, la pareja era buscada desde el pasado martes y fue localizada gracias a un mensaje con la ubicación que la madre mandó a su hijo menor.

Luego del arribo de los cuerpos de emergencia, se confirmó que las víctimas tenían 24 horas de fallecidos, a la par de que se encontraban atrapadas en la estructura. Rescatistas tuvieron que utilizar equipo hidráulico especial para liberarlos; ahora la Fiscalía investiga si el exceso de velocidad fue lo que provocó que salieran del camino.

Megaoperativo federal rescató a mujeres de una red de trata en Guadalajara

Un fuerte despliegue policial de carácter estatal y federal —enfocado en el combate a la trata de personas— rescató a 6 mujeres de la prostitución forzada a través de un cateo simultáneo en 3 domicilios, ubicados en el cruce de las calles Gigantes y Antonio Tello, en la colonia La Penal de Guadalajara, una zona identificada históricamente por la operación de servicios sexuales.

Las autoridades lograron la liberación las mujeres que presuntamente sufrían explotación sexual en contra de su voluntad, entre ellas una persona trans, quienes recibieron atención psicológica y médica inmediata. Durante el operativo, fueron detenidas 4 personas, tres mujeres y un hombre, los cuales quedarán bajo investigación por su probable participación en la red.

Asimismo, se aseguró un vehículo con dosis de narcóticos.

Pasajero que pidió un auto de plataforma terminó drogado y amenazado en una camioneta

Un hombre de entre 30 y 35 años vivió momentos de terror tras solicitar un servicio de transporte por plataforma digital. Antes de poder abordar su unidad, fue interceptado por varios sujetos armados que lo subieron por la fuerza a una camioneta en las inmediaciones de la colonia Santa Mónica, en Guadalajara.

El afectado detalló que los delincuentes lo drogaron, provocando que perdiera el conocimiento, luego le robaron todas sus pertenencias, amenazado de muerte y abandonado descalzo en la vía pública. El afectado caminó desorientado por varias calles hasta llegar a una clínica veterinaria ubicada en la avenida Fidel Velázquez y la calle Alicante, donde pidió auxilio. Paramédicos locales determinaron que sus lesiones no ponían en peligro su vida.

Camioneta terminó destruida al chocar contra un camión del Ayuntamiento en el túnel de la Minerva

Una camioneta particular quedó convertida en pérdida total tras impactarse fuertemente contra la parte posterior de un camión pesado tipo tortón en el ingreso al túnel vehicular de la avenida López Mateos, a la altura de La Minerva, en el municipio de Guadalajara.

La conductora del vehículo afectado declaró que circulaba normalmente cuando se topó de golpe con el vehículo pesado detenido a mitad de los carriles centrales, acusando que este carecía por completo de señalización o luces de advertencia. El tortón, perteneciente al Ayuntamiento de Guadalajara, bloqueaba el paso debido a trabajos nocturnos de mantenimiento dentro del paso a desnivel. La mujer resultó herida pero prefirió esperar a su aseguradora y firmar el desistimiento médico.