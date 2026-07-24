El humo se veía desde lejos… y dentro del local encontraron la muerte

Un fuerte incendio registrado la madrugada de este jueves en Playas de Rosarito, Baja California, terminó con un saldo fatal, una persona murió dentro de un comercio de colchones ubicado sobre el bulevar Benito Juárez, cerca de la colonia Lucio Blanco.

De acuerdo con la Dirección de Bomberos del municipio, el reporte de emergencia se recibió a las 5:20 de la mañana, cuando el fuego ya comenzaba a propagarse rápidamente entre la mercancía almacenada en el inmueble.

Las llamas fueron controladas alrededor de las 5:35 horas con la participación de 13 elementos y dos estaciones de bomberos, pero durante las labores de liquidación se realizó el hallazgo de una persona sin vida en el interior del negocio.

La ubicación del incendio obligó a realizar un cierre parcial de la circulación, lo que provocó tráfico lento durante varias horas mientras trabajaban los cuerpos de emergencia y los peritos.

¿Quién era la persona encontrada dentro del local?

De manera preliminar, las autoridades indicaron que la víctima podría ser el guardia de seguridad o velador encargado de resguardar el comercio durante la noche.

El director de Bomberos, Rodolfo Espinoza, explicó que las condiciones en las que se encontraba el inmueble dificultaron el acceso de los rescatistas.

"Durante las labores de liquidación se encuentran con una persona en el interior, en la parte muy interna del incendio. Por las condiciones del fuego y la forma en que estaban acomodados los colchones, el ingreso fue muy complicado", señaló.

Sobre la identidad de la víctima, agregó: "Al parecer fungía como seguridad, como un velador. Al parecer quedó dormido y ni siquiera se percató del incidente, pero eso ya lo determinarán los peritos y la autoridad competente", comentó.

La confirmación oficial de la identidad y la causa de muerte quedará a cargo de la Fiscalía General del Estado.

¿Por qué el fuego se salió tan rápido de control?

Los colchones contienen materiales altamente inflamables, como espumas y telas sintéticas, que pueden generar una gran cantidad de calor y humo tóxico en pocos minutos.

Además, cuando están apilados, el fuego puede avanzar rápidamente hacia el interior del inmueble y dificultar tanto la visibilidad como el acceso de los bomberos.

Eso fue precisamente uno de los factores que complicó las maniobras de rescate en este caso.

Tras la extinción del incendio, la escena quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, que ya inició las diligencias correspondientes. Autoridades ya realizan el análisis del inmueble y de los indicios localizados en el lugar para determinar las causas.