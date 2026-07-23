Entre aplausos y exigencias de justicia; despiden al periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

El periodista Franscisco Alejandro Leyva denunció amenazas y antes de ser ejecutado había hecho responsable al gobernador de Oaxaca y otros funcionarios de cualquier cosa que pudiera sucederle. Hoy sus familiares y amigos lo despidieron haciendo un homenaje de cuerpo presente, realizado por periodistas y reporteros oaxaqueños. Familiares del periodista exigieron justicia y dar con los responsables de su asesinato en Oaxaca.

Alejandra Leyva hermana del periodista, dijo no tener miedo, pidió llegar a las últimas consecuencias y a los periodistas les pidió hacer valer la lucha de su hermano y no quedarse callados y denunciar las arbitrariedades del gobierno de Salomón Jara.