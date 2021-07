ABC para evitar fraudes en remates inmobiliarios

Los remates hipotecarios pueden resultar muy atractivos cuando se busca una propiedad. Un ejemplo de ello es el caso de Guadalupe; “hice una llamada y también se me hizo algo extraño porque me dice que el terreno es de 500 metros, el cual tiene un valor de 90 mil pesos y que yo podía dar mil pesos cada mes.”

Sin embargo se debe tener mucho cuidado, pues especialistas aseguran que en un remate bancario no se vende el inmueble, sino el crédito sobre dicho inmueble, el cual alguien ya no pudo pagar.

“Existe una serie de mañas en el mercado de cómo se dan este tipo de cosas, donde básicamente el error está en el malinformar de qué es lo que están vendiendo”, asegura Fernando Rodríguez, especialista en temas inmobiliarios

Guadalupe López ha buscado en Puebla, Pachuca y Querétaro, pero ante las ofertas le han surgido dudas y el temor a ser defraudada, “a veces da miedo decir: ¿por qué está tan barato? Y puede ser, que sea realidad, que no haya fraude, que todo sea legal. Pero sí, en ese aspecto sí me da miedo, en cuestión de que por qué me lo ofreces tan barato”, confiesa la microempresaria.

ABC para no ser defraudado

Por ello, los expertos recomiendan conocer la escritura pública del inmueble, asegurarse que este está libre de gravamen, o saber al 100% su condición, así como verificar la información ante una notaría, no dar anticipos, ni firmar contratos privados.

“Hay que sospechar de lo que tú ves como oferta y piensas que es un huevo de oro. Cuando tú hagas una cita, y en la propia cita las cosas no sé den naturales, como por ejemplo: “es que ahorita no lo puedo mostrar el inmueble porque lo tengo rentado y no me deja"- hay que sospechar de todo ese tipo de cosas” argumenta Fernando Rodríguez.

Expertos consideran que la propiedad en remate puede ofertarse hasta en un 40% menos de su valor. Y un porcentaje menor puede ser motivo de alerta.

Por ello sugieren buscar asesoría especializada, para conocer a detalle las condiciones del inmueble en cuestión.