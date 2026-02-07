Abuchean a JD Vance en inauguración de los Olímpicos de Invierno

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , fue abucheado por una parte del público durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrada este viernes en Italia.

De acuerdo con Reuters, los abucheos se escucharon cuando la imagen de JD Vance apareció en las pantallas del estadio, en medio de una recepción dividida que incluyó aplausos para los atletas y muestras de rechazo hacia el vicepresidente estadounidense.

BREAKING: In a stunning moment, JD Vance was just booed relentlessly at the Olympics. Wow. The Trump-Vance admin is humiliating us on the world stage. pic.twitter.com/06ryMvehDH — Democratic Wins Media (@DemocraticWins) February 6, 2026

El episodio se dio en medio de tensiones políticas y protestas en la ciudad sede, donde grupos críticos expresaron su rechazo a medidas del gobierno de Estados Unidos, particularmente en materia migratoria.

Reacción del público durante la ceremonia olímpica

Reuters reportó que los abucheos hacia JD Vance se produjeron durante el desfile de delegaciones en la ceremonia inaugural, mientras que la delegación de Estados Unidos y sus atletas recibieron una respuesta mayoritariamente positiva por parte del público.

El contraste entre los aplausos a los deportistas y el rechazo dirigido al vicepresidente reflejó un ambiente dividido dentro del estadio, en uno de los eventos más seguidos de los Juegos Olímpicos de Invierno .

Yeah, it's petty, but I was at the Olympics Opening Ceremony and it did my heart good when J.D. Vance was shown briefly and immediately got booed (about :26 in the video) pic.twitter.com/7m4imt1DPe — Tirah Att (@TirahAtt) February 6, 2026

Razón política detrás de los abucheos hacia JD Vance

De acuerdo con Reuters, el abucheo al vicepresidente estadounidense se produjo en un clima de protestas previas en Milán, donde manifestantes expresaron su rechazo a las políticas migratorias de Estados Unidos. En días anteriores a la inauguración de los Juegos, se registraron concentraciones con pancartas y consignas como “ ICE OUT” (FUERA ICE), en referencia a la agencia de control migratorio estadounidense.

Hundreds of Italians protested in Milan over the involvement of US Immigration and Customs Enforcement staff in supporting the US delegation at the Milano Cortina Winter Olympics pic.twitter.com/m6DH2DIuno — Reuters (@Reuters) January 31, 2026

Reuters señaló que las protestas estuvieron motivadas por el temor de algunos colectivos a una posible presencia del ICE en el evento olímpico, aunque autoridades aclararon que agentes de esa agencia no forman parte del dispositivo oficial de seguridad de los Juegos.

Este ambiente se trasladó a la ceremonia inaugural, donde la imagen de JD Vance provocó una reacción negativa de parte del público, en contraste con los aplausos dirigidos a los atletas y delegaciones deportivas.

Juegos Olímpicos y la política internacional

Aunque los Juegos Olímpicos buscan mantener una imagen de neutralidad política, episodios como el registrado durante la inauguración de esta edición en Italia evidencian cómo las tensiones internacionales y decisiones gubernamentales pueden trasladarse a escenarios deportivos de alcance global.

Hasta el momento, la vicepresidencia de Estados Unidos no ha emitido comentarios oficiales sobre los abucheos registrados durante la ceremonia.