La OMS analiza usar vacunas experimentales para frenar el ébola

La propagación del ébola en la República Democrática del Congo mantiene en alerta a organismos internacionales de salud. La rapidez con la que avanzan los contagios llevó a expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a analizar el uso de vacunas experimentales y tratamientos alternativos para intentar frenar la emergencia.

El problema principal es que el brote actual está relacionado con la cepa Bundibugyo, una variante para la que todavía no existe una vacuna aprobada ni tratamientos con resultados comprobados.

Hasta ahora, el Congo reporta cerca de 500 casos sospechosos y alrededor de 130 muertes posiblemente relacionadas con la enfermedad. La cifra aumentó drásticamente en pocos días, ya que apenas la semana pasada se hablaba de unos 200 contagios y 65 fallecimientos.

La situación ya preocupa también a Uganda, donde se confirmaron al menos dos casos relacionados con el brote.

🦠 #Ébola: investigan paciente cero del brote



El brote de ébola en la República Democrática del #Congo y #Uganda encendió alertas internacionales.



Autoridades investigan el posible paciente cero y el origen de la cadena de contagios, mientras la OMS señala que el riesgo es… pic.twitter.com/FTMQfZ2S5D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

¿Qué tan mortal es el virus del ébola?

El ébola es una enfermedad grave y altamente letal. Actualmente se conocen tres virus capaces de provocar brotes importantes:



Virus del Ébola

Virus de Sudán

Virus de Bundibugyo

De acuerdo con la OMS, la tasa promedio de mortalidad ronda el 50%, aunque en algunas epidemias relacionadas con la cepa Bundibugyo la letalidad ha variado entre 30% y 50%.

Entre los síntomas más comunes están:



Fiebre alta

Debilidad extrema

Dolor muscular

Sangrados internos y externos

Vómito y diarrea

El virus se transmite principalmente por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.

La OMS emitió una alerta internacional tras un nuevo brote de ébola, una enfermedad grave que puede provocar hemorragias internas y fallos en varios órganos.



Aunque la situación genera preocupación mundial, especialistas descartan una pandemia global, ya que el ébola no se… pic.twitter.com/mJnAhWaSk9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026

OMS busca vacunas experimentales para frenar la emergencia del ébola

Para otras variantes del ébola ya existen vacunas utilizadas en brotes anteriores, como Ervebo, además de Zabdeno y Mvabea.

Sin embargo, ninguna ha sido diseñada específicamente para la cepa Bundibugyo.

Anne Ancia, representante de la OMS en el Congo, explicó que especialistas internacionales revisan qué tratamientos podrían servir para enfrentar la emergencia. Entre las opciones se estudia usar la vacuna Ervebo como medida de contención, aunque el medicamento no estaría disponible antes de dos meses.

La decisión final sobre aplicar vacunas experimentales o tratamientos alternativos será tomada por los gobiernos del Congo y Uganda.

Violencia e inseguridad dificultan contener el brote de ébola

Además del riesgo sanitario, las autoridades enfrentan otro problema: la violencia en varias regiones del Congo. Richard Hatchett, director de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias, advirtió que la inseguridad complica las labores médicas y la realización de ensayos clínicos.

El organismo recordó que entre 2018 y 2019 otro brote de ébola en el Congo tardó casi dos años en ser controlado, incluso cuando ya existía una vacuna aprobada para esa variante.

Especialistas temen que las condiciones actuales retrasen todavía más las estrategias para contener la propagación del virus.

¿Por qué preocupa tanto el nuevo brote de ébola?

El temor internacional no solo se debe al aumento de contagios, sino a que el brote involucra una cepa para la que no existen vacunas efectivas comprobadas.

La emergencia sanitaria también deja en evidencia las debilidades de los sistemas de salud globales y revive el miedo a repetir escenarios similares a los vividos durante la pandemia de covid-19.

Mientras expertos buscan soluciones de emergencia, las autoridades sanitarias insisten en que contener el brote lo antes posible será clave para evitar una crisis mayor.

La maladie à virus #Ebola est une urgence de santé publique qui peut se propager rapidement et entraîner de graves conséquences lorsqu’elle n’est pas détectée et prise en charge à temps.



📢Rejoignez-nous ce 🗓️samedi 23 mai à ⏲️10H30 GMT, pour une discussion en direct sur… pic.twitter.com/Ti0p0DuLUX — OMS Afrique (@OMS_Afrique) May 21, 2026

¿El mundo está preparado para otra pandemia?

Aunque la OMS considera bajo el riesgo de que este brote se convierta en una pandemia como la de covid-19, la situación volvió a encender el debate sobre la capacidad global para responder a emergencias sanitarias.

El informe “Un mundo al borde del abismo: prioridades para un futuro resiliente frente a las pandemias”, elaborado por la Junta de Monitorización de la Preparación Global de la OMS, advierte que el planeta sigue vulnerable frente a nuevas crisis sanitarias.

El documento señala que los brotes infecciosos son cada vez más frecuentes, mientras los sistemas de salud enfrentan falta de financiamiento y divisiones políticas internacionales.