¿Hay vacuna contra Bundibugyo? La peligrosa cepa de ébola que encendió la alerta mundial de la OMS

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por el brote de enfermedad del Ébola causado por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda, una situación que ya encendió las alertas sanitarias globales debido a la rápida propagación y la falta de vacunas aprobadas que son específicas para esta nueva cepa.

De acuerdo con el reporte oficial actualizado al 17 de mayo de 2026, la OMS confirmó que el brote ya dejó 80 muertes sospechosas, además de cientos de posibles contagios en África central.

Read the latest Disease outbreak news on Ebola disease caused by Bundibugyo virus - Democratic Republic of the Congo. https://t.co/LlpCzPQe8b pic.twitter.com/RLyj24y4SJ — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 23, 2026

¿Qué cepa de ébola está causando el brote?

La variante responsable es el virus de Bundibugyo, una de las cepas menos comunes del Ébola, pero considerada sumamente peligrosa por especialistas.

La Organización Mundial de la Salud explicó que, a diferencia del ébola Zaire, actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente para combatir esta variante, cuya enfermedad provoca síntomas graves como:

Fiebre alta



Hemorragias



Debilidad extrema



Vómitos



Diarrea



Falla multiorgánica.



Además, este virus puede transmitirse mediante contacto con fluidos corporales de personas infectadas.

¿Cuántos casos confirmados hay hasta hoy por el brote de Ébola?

Según los datos oficiales de la OMS: 8 casos confirmados por laboratorio fueron detectados en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Existen además 246 casos sospechosos; además de que se reportan 80 muertes asociadas a síntomas compatibles con Ébola. Por su parte, Uganda confirmó 2 casos positivos, uno de ellos mortal.

Cabe decir que la OMS advirtió que el número real de contagios podría ser mucho mayor debido a la falta de información epidemiológica completa, además de a la limitada infraestructura sanitaria en algunas regiones.

¿Por qué preocupa este brote con la nueva cepa de Ébola?

Expertos internacionales alertaron que este brote ocurre en una región con alta movilidad de población, en medio de una crisis humanitaria, de violencia e inseguridad, además de sistemas de salud vulnerables.

La OMS también confirmó la muerte de al menos cuatro trabajadores sanitarios, lo que aumenta el temor por contagios dentro de hospitales y clínicas.

Brote de Ébola: ¿Hay riesgo de expansión internacional?

La OMS reconoció que ya existe propagación internacional tras detectarse casos en Uganda relacionados con viajeros provenientes del Congo; sin embargo, el organismo pidió evitar el pánico y aclaró que no recomienda cerrar fronteras ni cancelar vuelos internacionales, ya que eso podría empeorar el control epidemiológico.

¿Existe vacuna contra la cepa Bundibugyo?

Actualmente, no existe una vacuna aprobada específicamente para el virus Bundibugyo, pero ya se preparan ensayos clínicos para probar tratamientos y vacunas experimentales, mientras se intensifican labores de rastreo, aislamiento y vigilancia sanitaria.

El brote de Ébola revive una preocupación mundial: ¿está el planeta preparado para enfrentar otra emergencia sanitaria internacional antes de desarrollar herramientas efectivas para detenerla?