Honduras despliega militares tras masacres y ataque a policías en frontera con Guatemala; investigan vínculo del CJNG

La violencia volvió a sacudir a Honduras luego de que dos ataques armados dejaran al menos 15 muertos, entre ellos varios policías , en regiones cercanas a la frontera con Guatemala; las autoridades hondureñas respondieron con el despliegue inmediato de militares y fuerzas especiales mientras avanzan investigaciones sobre una posible conexión con estructuras del CJNG.

Los hechos ocurrieron en medio de operativos antidrogas y episodios de violencia armada registrados en los departamentos de Colón y Cortés; uno de los ataques más graves ocurrió en Corinto, zona fronteriza con Guatemala, donde policías de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado fueron emboscados durante una intervención relacionada con narcotráfico.

Ataque armado dejó policías muertos en la frontera con Guatemala

De acuerdo con reportes oficiales, los agentes intentaban ingresar a una vivienda cuando fueron recibidos a tiros por hombres armados; el enfrentamiento dejó cuatro policías muertos y un presunto delincuente abatido.

La zona permanece bajo fuerte vigilancia debido al temor de nuevos ataques; además, autoridades hondureñas mantienen operativos de búsqueda para localizar a los responsables.

Mientras tanto, otro episodio de violencia estremeció al departamento de Colón, en el Caribe hondureño, donde al menos diez personas fueron asesinadas durante una masacre ocurrida en el sector de Rigores, municipio de Trujillo.

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🚨 #ÚLTIMAHORA | Tras la masacre registrada en Colón:



Jefe de las FF. AA., Héctor Valerio: “Las FF. AA. de Honduras pone a disposición, en apoyo a la Policía Nacional, toda la logística y todo su personal, la cantidad necesaria de acuerdo a la planificación que se está… pic.twitter.com/QX9MdZ3TSj — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) May 21, 2026

Honduras ordena intervención militar y policial

Tras los hechos violentos, el Gobierno de Honduras anunció la “intervención directa” de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las regiones afectadas; el objetivo, según autoridades, es recuperar el control de zonas consideradas vulnerables para operaciones del crimen organizado y narcotráfico.

La Secretaría de Seguridad informó que equipos integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas forenses trabajarán conjuntamente para identificar a los responsables y preservar evidencias relacionadas con ambos ataques.

Además, se desplegaron operativos especiales de vigilancia en carreteras, comunidades rurales y puntos cercanos a la frontera con Guatemala, considerada una ruta estratégica para el tráfico ilegal de drogas hacia el norte del continente.

🟡 #HechosDigital | El Ministerio Público conforma un equipo de operaciones especiales para el trabajo conjunto con la Policía y las FF. AA. ante la masacre en Colón.#Nacionales #AztecaNoticias pic.twitter.com/tGa5CpWKRw — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) May 21, 2026

Crecen versiones sobre posible expansión del CJNG en Centroamérica

Aunque las investigaciones continúan abiertas y las autoridades no han presentado pruebas definitivas, algunos informes de seguridad ya mencionan posibles vínculos entre los ataques y estructuras relacionadas con el CJNG, organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

La hipótesis surgió debido a la creciente presencia de grupos criminales mexicanos en corredores utilizados para el trasiego de cocaína, armas y dinero entre Sudamérica, Centroamérica y México.

Expertos en seguridad regional advierten que Honduras y Guatemala se han convertido en puntos clave para organizaciones dedicadas al narcotráfico; además, la frontera entre ambos países ha sido utilizada históricamente para mover cargamentos ilegales aprovechando zonas rurales y pasos poco vigilados.