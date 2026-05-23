¿Fin del guerra? EU e Irán pactan acuerdo con reapertura del Estrecho de Ormuz: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una llamada de alto nivel con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin para discutir un posible acuerdo de paz relacionado con Irán.

Desde la Oficina Oval, el mandatario estadounidense aseguró que el pacto “ha sido ampliamente negociado” entre Estados Unidos, Irán y otros países involucrados, aunque aún faltan detalles finales para concretarlo. El presidente también reveló que sostuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, la cual calificó como “muy positiva”.

Entre los puntos más relevantes del posible acuerdo destaca la reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica clave para el comercio mundial de petróleo. Trump adelantó que los detalles finales del acuerdo podrían anunciarse “en breve”, en medio de la creciente expectativa internacional sobre una posible desescalada del conflicto en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán "más cerca" de lograr un acuerdo en Medio Oriente

La tensión internacional por el conflicto entre Estados Unidos e Irán podría estar entrando en una nueva etapa. Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ambas naciones están “cada vez más cerca” de alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la crisis que mantiene en alerta a Medio Oriente y al resto del mundo.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de una intensa jornada diplomática en la Casa Blanca, donde Trump sostuvo una llamada calificada como “decisiva” con líderes de Medio Oriente, según reportó la cadena Fox News; además, medios estadounidenses señalaron que el mandatario convocó a una reunión de emergencia a su gabinete de seguridad nacional para evaluar el rumbo de las negociaciones con Irán.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Irán?

Durante una entrevista con CBS, Trump afirmó que existe un avance importante en las conversaciones con el gobierno iraní; sin embargo, también lanzó una advertencia contundente: “Si no logramos un acuerdo, ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir”, declaró el magnate republicano, elevando nuevamente la tensión internacional.

Horas después, en declaraciones retomadas por Axios, Trump reconoció que se encuentra “dividido” entre mantener el camino diplomático o retomar una ofensiva militar contra el régimen iraní. El presidente estadounidense incluso canceló actividades programadas en Nueva Jersey para regresar de inmediato a Washington D.C. y supervisar personalmente las negociaciones.

¿Quiénes participan en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán?

De acuerdo con reportes internacionales, en las conversaciones participan figuras clave del gobierno estadounidense como el vicepresidente JD Vance, además de Steve Witkoff y Jared Kushner. Otro actor que ha cobrado relevancia es el general pakistaní Asim Munir, quien viajó a Teherán para impulsar un posible acercamiento entre ambas naciones.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró durante una visita a India que un anuncio oficial podría darse “en las próximas horas o días”.

¿Qué implicaría un acuerdo entre EU e Irán?

Un posible acuerdo podría reducir significativamente la tensión militar en Medio Oriente, una región estratégica para el mercado energético global y el equilibrio político internacional. Analistas consideran que cualquier avance diplomático tendría efectos inmediatos en los precios del petróleo, los mercados financieros y la estabilidad regional. Además, disminuiría el riesgo de una escalada militar de gran escala. Hasta el momento, ni Washington ni Teherán han revelado detalles concretos sobre las condiciones del posible pacto.

