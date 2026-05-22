Hombre liberado días antes es detenido tras asesinar a su expareja en una plaza pública de España

Un hombre detenido en Figueres por presuntamente matar a puñaladas a su expareja ingresó este viernes a prisión provisional, comunicada y sin derecho a fianza.

La medida fue decretada por el magistrado de la sección 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de esta localidad de Girona, quien se encontraba en funciones de guardia al recibir al sospechoso. En esta comparecencia, las autoridades formalizaron las acusaciones en su contra por los presuntos delitos de homicidio doloso y quebrantamiento de condena.

Esta reclusión corta una cadena de detenciones e intervenciones fallidas ocurridas durante la misma semana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña detalló que el investigado se encuentra ahora bajo resguardo carcelario estricto, luego de haber recuperado la libertad en dos ocasiones previas debido a la falta de denuncias y a evaluaciones institucionales que no detectaron el peligro inminente que corría la víctima.

La primera detención: Un juicio rápido y una orden de 250 metros

El expediente que antecede al crimen comenzó a redactarse el domingo 17 de mayo. En esa fecha, el hombre fue arrestado por primera vez bajo cargos de maltrato hacia su expareja.

A pesar de la agresión, el atestado policial que acompañaba la detención estipulaba que las autoridades no apreciaban un riesgo real de que la mujer sufriera una agresión física grave por parte del imputado.

Bajo este criterio, el lunes 18 de mayo se celebró un juicio rápido en la plaza de Violencia. En dicha audiencia, el acusado aceptó los cargos mediante un acuerdo de conformidad, lo que derivó en una sentencia de seis meses de cárcel y la imposición de una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a menos de 250 metros de la afectada. Al carecer de antecedentes penales anteriores a estos hechos, la ley determinó que el agresor fuera puesto en libertad esa misma tarde.

El segundo arresto: Silencio legal y una llamada perdida

La restricción de acercamiento se rompió casi de inmediato. Horas después de salir de la sede judicial, la Policía Local detuvo por segunda vez al investigado tras ser sorprendido atacando de nuevo a la mujer frente a las puertas de su propio domicilio. Sin embargo, en esta segunda intervención, el protocolo preventivo se interrumpió: no se pudo realizar el cuestionario técnico de valoración de riesgo a la víctima y ella optó por no interponer una denuncia penal.

Ante la falta de cargos formales en ese instante, los agentes citaron a la afectada para el día siguiente, el martes 19 de mayo a las 10:30 horas, con la finalidad de realizarle una exploración forense y tomar su declaración ante el juez de guardia. La mujer nunca se presentó a la cita, lo que motivó al personal del juzgado a realizar una llamada a su teléfono móvil que no obtuvo respuesta.

Los vacíos que obligaron a la liberación del presunto feminicida

De manera paralela a la inasistencia de la víctima, el detenido compareció ante la Fiscalía y el magistrado, acogiéndose a su derecho legal de mantener silencio.

Dado que en ese momento procesal no existía en la causa ningún parte médico de lesiones, ningún registro sanitario previo ni denuncias vigentes, y ninguna de las partes presentes solicitó medidas cautelares, el juez se vio obligado por ley a decretar su liberación, trasladando el expediente de vuelta al juzgado especializado.

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El desenlace ocurrió ese mismo martes, día en que la víctima de 32 años perdió la vida a manos del sospechoso de 48 años. Las investigaciones posteriores revelaron que, aunque la mujer no llegó a la cita con el médico forense del juzgado, sí acudió a un hospital a recoger el parte de lesiones el mismo día en que fue atacada mortalmente.

Con esta confirmación del Ministerio de Igualdad, la cifra oficial de decesos por este tipo de violencia asciende a 22 casos en lo que va de 2026, y a 1,363 desde el inicio de los registros en 2003.

