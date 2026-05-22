Estados Unidos arresta a familiar ligada a GAESA; crece presión de Trump contra la dictadura de Cuba

La tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a escalar luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmara el arresto en Florida de Adys Lastres Morera, familiar cercana de la cúpula directiva de GAESA, el poderoso conglomerado empresarial controlado por militares cubanos y señalado desde hace años por Washington como una de las principales estructuras financieras del régimen.

El anuncio ocurrió en medio del endurecimiento de las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump contra funcionarios, empresas y operadores relacionados con el gobierno cubano; según autoridades estadounidenses, Lastres Morera fue detenida por agentes migratorios y permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras enfrenta un proceso de deportación.

Marco Rubio acusa a GAESA de beneficiarse de recursos destinados al pueblo cubano

Durante el anuncio, Marco Rubio sostuvo que GAESA se ha convertido en una de las estructuras económicas más poderosas de Cuba; además, acusó al conglomerado de apropiarse de millones de dólares que, según Washington, debían beneficiar directamente a ciudadanos cubanos.

"Me complace anunciar que hoy fue arrestada y ahora se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos", declaró Rubio al confirmar la detención.

🚨 BREAKING: Today, HSI successfully apprehended Adys Lastres Morera, an alien from Cuba in lawful permanent resident status, after @SecRubio issued a determination of deportability under applicable law. pic.twitter.com/8WoCkiK25R — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) May 21, 2026

El funcionario también lanzó un mensaje directo sobre la política estadounidense hacia integrantes vinculados con estructuras señaladas por Washington.

"No habrá ningún lugar en este planeta, y mucho menos en nuestro país, donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos", afirmó.

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¿Qué es GAESA y por qué Estados Unidos mantiene la mira sobre Cuba?

GAESA, siglas de Grupo de Administración Empresarial S.A., es un conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas que opera en sectores estratégicos como turismo, finanzas, comercio, puertos y recursos naturales.

Durante años, el gobierno cubano ha mantenido bajo perfil la estructura interna del grupo; sin embargo, autoridades estadounidenses aseguran que controla una parte importante de la economía de la isla y que funciona como eje financiero del régimen.

Reportes citados por el Departamento de Estado señalan que GAESA tendría influencia sobre miles de millones de dólares en activos y negocios relacionados con la economía cubana; además, Washington sostiene que parte de esas operaciones se desarrollan mediante empresas internacionales y redes financieras fuera de Cuba.

Las sanciones contra Cuba también alcanzaron empresas ligadas al régimen

Antes del arresto de Adys Lastres Morera, el Departamento de Estado ya había anunciado sanciones contra GAESA y contra Moa Nickel S.A., empresa vinculada a la explotación de recursos naturales en la isla.

Las medidas incluyeron el bloqueo de bienes e intereses relacionados con las compañías dentro de territorio estadounidense; además, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar operaciones financieras o comerciales con las entidades sancionadas.

Washington acusa a esas estructuras de beneficiar económicamente a la élite gobernante cubana mientras gran parte de la población enfrenta crisis de abastecimiento, apagones y dificultades económicas.