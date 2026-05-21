Ébola en alerta: lo que se sabe del posible paciente cero y el origen del brote

El brote de ébola ha encendido nuevamente las alertas sanitarias a nivel internacional, mientras especialistas investigan su origen, la posible existencia de un paciente cero y el momento exacto en que comenzó la cadena de contagios.

Aunque las autoridades de salud trabajan para contener su propagación, surge la duda sobre si el virus ya ha cruzado fronteras.

Riesgo alto en la región, bajo a nivel global

El brote de Ébola que se registró en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda representa un riesgo elevado a nivel local y regional, aunque su impacto global continúa siendo bajo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante una conferencia, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que la situación ha sido clasificada como una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no como una pandemia.

#SaludGlobal #CDC ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades confirmaron que un médico estadounidense dio positivo a ébola tras estar expuesto en la República Democrática del Congo. El paciente será atendido en Alemania con tratamiento especializado. El brote ya suma 11 casos confirmados, 336 sospechosos y 88 muertes en África Central, mientras aeropuertos refuerzan medidas sanitarias⚠️💉 Los detalles en #PrimeraLínea con @annaluoglez #Ébola

En la RDC se han confirmado 51 casos, incluidos contagios en Bunia y Goma. Sin embargo, la OMS advirtió que el número real de casos podría ser mayor.

En Uganda, se reportaron dos contagios en Kampala, ambos relacionados con personas que viajaron desde la RDC, uno de los cuales falleció.

Cepa identificada y seguimiento de casos de ébola

Las autoridades sanitarias identificaron la cepa Bundibugyo como la responsable del brote, para la cual no existe tratamiento ni vacuna específicos.

También se confirmó el contagio de un ciudadano estadounidense que trabajaba en la RDC, quien fue trasladado a Alemania para recibir atención médica.

Además, seis personas consideradas contactos cercanos de alto riesgo están siendo gestionadas para su traslado y seguimiento.

El brote de ébola en mapas y gráficos: casos, muertes y países afectados https://t.co/xlsXiMlQYq — CNN en Español (@CNNEE) May 21, 2026

De acuerdo con los reportes, hay más de 500 casos sospechosos y al menos 130 fallecimientos, aunque solo una parte ha sido confirmada oficialmente.

¿Cómo se transmite el ébola?

El ébola se trasmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, como sangre, vómito o heces. Asimismo, puede transmitirse a través de objetos o superficies contaminadas.

Las personas infectadas no contagian hasta que presentan síntomas, y el periodo de incubación puede variar entre dos y 21 días.

¿Cuándo inició el brote y ha llegado a otros países?

El 5 de mayo, la OMS recibió una alerta sobre una enfermedad desconocida con alta mortalidad en Mongbwalu, en la provincia de Ituri. Entre los primeros casos se encontraban cuatro trabajadores de la salud que murieron en un periodo de cuatro días.

De acuerdo con CNN, hasta ahora, Uganda es el único país fuera de la RDC con casos confirmados, ambos considerados importados.

CDC has temporarily restricted entry for certain travelers who were recently in the DRC, Uganda, or South Sudan.

There are currently no suspected, probable, or confirmed Ebola cases in the United States, and the risk to the American public remains low. U.S. citizens, nationals,… pic.twitter.com/yKSPjNxBR5 — CDC (@CDCgov) May 21, 2026

Las autoridades sanitarias han puesto en marcha medidas de control, incluyendo vigilancia epidemiológica, pruebas de detección y preparación para responder a nuevos casos.

¿Existe un paciente cero?

Por el momento, no se ha identificado un paciente cero. La OMS señaló que existió una brecha de aproximadamente cuatro semanas entre el inicio de los primeros casos en abril y la detección del brote, lo que facilitó su propagación.

El primer caso confirmado acudió a un hospital en Bunia el 24 de abril con síntomas como fiebre, vómitos y malestar general. Inicialmente fue evaluado para otra cepa del virus, pero el resultado fue negativo. El paciente falleció el 5 de mayo.