OMS eleva a “muy alto” el riesgo por el brote de ébola en el Congo: ¿Qué significa?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a “muy alto” el riesgo sanitario para la República Democrática del Congo y “alto” para Uganda, por el avance del brote de la enfermedad del ébola, causada por el virus Bundibugyo.

De acuerdo con la evaluación actualizada al 22 de mayo de 2026, la situación epidemiológica presenta diferencias importantes entre ambos países. Mientras el Congo enfrenta una transmisión activa y de mayor magnitud, en Uganda existe un escenario más contenido.

"A diferencia de muchos brotes anteriores de ébola, este brote es causado por el virus Bundibugyo para el cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados", recordó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

¿Cuántos contagios de ébola hay en el mundo?

En Uganda, las autoridades sanitarias reportaron dos casos confirmados y una muerte; en cuanto a los dos pacientes, se confirmó que tenían vínculos epidemiológicos con zonas congoleñas donde ya se documentó la transmisión del virus.

En el Congo, indicó la OMS, se han confirmado 82 casos y siete muertes; además, hay casi 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas por esta enfermedad.

"Anteriormente, la OMS evaluó el riesgo como alto a nivel nacional y regional, y bajo a nivel global. Ahora estamos revisando nuestra evaluación de riesgo muy alto a nivel nacional, alto a nivel regional y bajo a nivel global", precisó la Organización.

Elevan las alertas de viaje por casos de ébola

La OMS subrayó que el brote representa un desafío sanitario, porque actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados específicamente contra el virus Bundibugyo, a diferencia de lo ocurrido con otros brotes, causados por el virus Zaire.

Aunque organismos internacionales y centros de investigación trabajan en la evaluación acelerada de vacunas y tratamientos experimentales, el control del ébola actualmente depende de medidas de salud pública tradicionales, como el rastreo de contactos, el aislamiento, la vigilancia epidemiológica y las campañas comunitarias de prevención.

La movilidad fronteriza entre la República Democrática del Congo y Uganda incrementa el riesgo de propagación regional, por lo que al confirmarse casos en zonas aisladas, se elevaron las alertas de viaje y las autoridades sanitarias mantienen vigilancia en fronteras.

La Organización recordó que las provincias de Ituri y Kivu Norte, ubicadas en el Congo, están afectadas por el brote, pero son altamente inseguras, con combates intensificados en los últimos meses.

El virus Bundibugyo fue identificado por primera vez en Uganda en 2007 y pertenece a la misma familia del virus del ébola. Entre los síntomas de la enfermedad se encuentra fiebre hemorrágica severa, debilidad, vómito, diarrea y hemorragias internas, o externas en casos graves.

