VIDEO: Mujer es arrastrada por corriente en calles de Nueva York durante inundaciones por lluvias torrenciales

Las lluvias torrenciales que golpearon a Nueva York dejaron escenas de caos, personas atrapadas y calles completamente convertidas en ríos ; uno de los momentos más impactantes quedó captado en video cuando una mujer fue arrastrada por la corriente mientras intentaba ponerse a salvo en medio de las inundaciones que paralizaron distintos sectores de la ciudad.

Queens y Brooklyn quedaron bajo el agua

La emergencia se registró durante la tarde y noche del miércoles, luego de que una intensa tormenta descargara grandes cantidades de agua en cuestión de minutos; las precipitaciones provocaron severas inundaciones en Brooklyn, Queens y otras zonas de la llamada Gran Manzana, donde automovilistas quedaron atrapados, el metro sufrió interrupciones y miles de personas enfrentaron complicaciones para regresar a casa.

El impacto más fuerte del temporal se concentró en sectores de Queens y Brooklyn, donde las calles comenzaron a inundarse rápidamente tras el colapso del sistema de drenaje en apenas una hora.

🌧️ BIG APPLE FLOODING: Residents in Queens, New York waded through flooded streets Wednesday as the city was inundated with heavy rain and thunderstorms.#flooding #queens #newyorkcity #nyc #weather pic.twitter.com/t8yIYyx1lV — FOX Weather (@foxweather) May 21, 2026

Conductores quedaron atrapados dentro de sus vehículos mientras el agua seguía subiendo; en algunas autopistas, personas tuvieron que subir a los techos de sus autos para evitar ser alcanzadas por la corriente.

Cars, fire trucks, and MTA buses were seen pushing through flooded streets in Jamaica, Queens, on Wednesday night as heavy storms unleashed flash flooding across the area.pic.twitter.com/4SjaFWW8Ab — Breaking911 (@Breaking911) May 21, 2026

En Queens Village, habitantes describieron las inundaciones como una “pesadilla”; mientras tanto, en distintos puntos de Fresh Meadows y Bellerose, avenidas completas quedaron bloqueadas por vehículos varados y enormes acumulaciones de agua.

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Insane scenes in NYC following heavy rain.pic.twitter.com/v3QZ7Kaxyb — Breaking911 (@Breaking911) May 21, 2026

Video mujer arrastrada encendió las alertas

En medio de las inundaciones comenzó a viralizarse un video que muestra el momento exacto en que una mujer intenta bajar de un autobús atrapado por el agua; apenas pone un pie sobre la calle inundada, la fuerza de la corriente la desequilibra y termina arrastrándola varios metros frente a personas que observaban la escena sin poder reaccionar a tiempo.

La grabación generó alarma en redes sociales debido a la velocidad con la que corría el agua sobre las avenidas de Nueva York; en cuestión de segundos, calles enteras quedaron convertidas en ríos mientras peatones y automovilistas buscaban cómo escapar de las inundaciones.

Hasta ahora no existe un reporte oficial sobre el estado de salud de la mujer; sin embargo, equipos de emergencia continuaron desplegados en distintos puntos de Queens y Brooklyn para auxiliar a personas atrapadas por las lluvias torrenciales.

😳 NYC: A woman was swept away by heavy rain while trying to exit a city bus. pic.twitter.com/jwscR6dbk8 — Breaking911 (@Breaking911) May 21, 2026

Metro suspendido y miles de personas afectadas

Las lluvias también provocaron afectaciones severas en el sistema de transporte; las líneas F y J del metro suspendieron servicio debido al ingreso de agua en distintas estaciones, mientras varias avenidas y pasos a desnivel fueron cerrados completamente.

Además de las inundaciones, más de 10 mil personas quedaron sin energía eléctrica tras el paso de la tormenta; brigadas trabajaron durante horas para restablecer el servicio mientras continuaban las alertas meteorológicas.