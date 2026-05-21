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VIDEO: Mujer es arrastrada por corriente en calles de Nueva York durante inundaciones por lluvias torrenciales

Las lluvias e inundaciones colapsaron Nueva York; más de 10 mil usuarios quedaron sin luz, el metro suspendió líneas y una mujer fue arrastrada por la corriente.

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VIDEO: Mujer es arrastrada por corriente en calles de Nueva York durante inundaciones por lluvias torrenciales|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Las lluvias torrenciales que golpearon a Nueva York dejaron escenas de caos, personas atrapadas y calles completamente convertidas en ríos; uno de los momentos más impactantes quedó captado en video cuando una mujer fue arrastrada por la corriente mientras intentaba ponerse a salvo en medio de las inundaciones que paralizaron distintos sectores de la ciudad.

Queens y Brooklyn quedaron bajo el agua

La emergencia se registró durante la tarde y noche del miércoles, luego de que una intensa tormenta descargara grandes cantidades de agua en cuestión de minutos; las precipitaciones provocaron severas inundaciones en Brooklyn, Queens y otras zonas de la llamada Gran Manzana, donde automovilistas quedaron atrapados, el metro sufrió interrupciones y miles de personas enfrentaron complicaciones para regresar a casa.

El impacto más fuerte del temporal se concentró en sectores de Queens y Brooklyn, donde las calles comenzaron a inundarse rápidamente tras el colapso del sistema de drenaje en apenas una hora.

Conductores quedaron atrapados dentro de sus vehículos mientras el agua seguía subiendo; en algunas autopistas, personas tuvieron que subir a los techos de sus autos para evitar ser alcanzadas por la corriente.

En Queens Village, habitantes describieron las inundaciones como una “pesadilla”; mientras tanto, en distintos puntos de Fresh Meadows y Bellerose, avenidas completas quedaron bloqueadas por vehículos varados y enormes acumulaciones de agua.

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Video mujer arrastrada encendió las alertas

En medio de las inundaciones comenzó a viralizarse un video que muestra el momento exacto en que una mujer intenta bajar de un autobús atrapado por el agua; apenas pone un pie sobre la calle inundada, la fuerza de la corriente la desequilibra y termina arrastrándola varios metros frente a personas que observaban la escena sin poder reaccionar a tiempo.

La grabación generó alarma en redes sociales debido a la velocidad con la que corría el agua sobre las avenidas de Nueva York; en cuestión de segundos, calles enteras quedaron convertidas en ríos mientras peatones y automovilistas buscaban cómo escapar de las inundaciones.

Hasta ahora no existe un reporte oficial sobre el estado de salud de la mujer; sin embargo, equipos de emergencia continuaron desplegados en distintos puntos de Queens y Brooklyn para auxiliar a personas atrapadas por las lluvias torrenciales.

Metro suspendido y miles de personas afectadas

Las lluvias también provocaron afectaciones severas en el sistema de transporte; las líneas F y J del metro suspendieron servicio debido al ingreso de agua en distintas estaciones, mientras varias avenidas y pasos a desnivel fueron cerrados completamente.

Además de las inundaciones, más de 10 mil personas quedaron sin energía eléctrica tras el paso de la tormenta; brigadas trabajaron durante horas para restablecer el servicio mientras continuaban las alertas meteorológicas.

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