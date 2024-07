¡Le pega al ‘gordo’! Bisabuela de 75 años vence el cáncer de mama y se gana la lotería

La vida le sonrió dos veces a Donna Osborne, una bisabuela de 75 años que al vencer la intensa batalla contra el cáncer de mama, decidió comprar un boleto de lotería, que la haría ganar más de cinco millones de dólares, en Estados Unidos.

Donna Osborne declaró que aún no sabe qué hará con todo el dinero, pero no descarta donar una parte a fundaciones de cáncer, además de viajar a otros lugares, según lo que explicó en conferencia de prensa con la Lotería de Pensilvania.

Pierde el vuelo y gana más de 5 millones de dólares

La mujer de 75 años se disponía a visitar a su familia en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, debido a múltiples retrasos en su vuelo, Donna Osborne decidió regresar a casa. Durante el trayecto, hizo una parada en una tienda de conveniencia y sin razón aparente, decidió comprar un boleto de lotería.

El boleto, que le costó 50 dólares, se trataba del famoso “raspadito” del Monopoly Own it all, y al entrar a su auto, fue donde descubrió que se había ganado el premio mayor del famoso juego.

La mujer declaró que compró el boleto que la convertiría en millonaria, con el dinero que previamente se había ganado con otro boleto de lotería de menor valor.

De acuerdo con autoridades de Pensilvania, el boleto ganador de Osborne se trata de una situación bastante extraña, pues el juego salió a la venta en 2023, y las recompensas se distribuyen al azar, por lo que ni la lotería ni sus minoristas saben dónde se venderán los boletos ganadores.

Este juego ofrece premios máximos de cinco millones de dólares, por lo que la probabilidad de ganarse el premio mayor son muy pocas, lo que demuestra la buena suerte de la estadounidense Donna Osborne.

Mexicano se gana un millón de dólares en la lotería de Texas

A principios de julio se dio a conocer la historia de un residente mexicano que logró llevarse más de un millón de dólares en una lotería muy famosa de Texas, Estados Unidos.

La lotería ‘Two Step’ explicó que el boleto ganador fue comprado en una ciudad cercana a la frontera con México. Una situación que no es atípica, pues muchos latinos deciden probar suerte con las loterías estadounidenses, ya que algunas permiten que personas indocumentadas participen en sus sorteos.

El mexicano pidió permanecer en el anonimato, pero las autoridades comunicaron que con el boleto que le costó menos de un dólar, logró llevarse hasta un millón, 325 mil dólares.