Abuelito de 86 años se convierte en experto en videojuegos

¿Quién dijo que los videojuegos solo son para niños o nuevas generaciones? Este abuelito de 86 años ha mostrado ser un experto en los juegos electrónicos y un master en el manejo de controladores.

Un video publicado por South China Morning Post, periódico dominical de Hong Kong, muestra a Yang Blinglin “ser un as” al terminar con éxito más de 300 títulos.

El adulto mayor es un ingeniero retirado que ahora ha encontrado en los videojuegos una oportunidad para disfrutar de su tiempo libre, luego de que su nieto le enseñara como jugar y, sobre todo, superar cada nivel o misión con los puntos necesarios.

Con 86 años, se convirtió en un gran fan de los videojuegos luego de introducirse en los de lógica para llegar a los de supervivencia en su consola PlayStation 4.

En entrevista con South China Morning Post, su colección tiene títulos como Battlefield V, Sniper Elite 4, God of War y Call of Duty: WWII.

También The Last of Us Parte 2, Cyberpunk2077, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2 y Resident Evil 7 forman parte de la lista que al superar con logros los guarda como un gran recuerdo, junto con las estrategias y reseñas que escribe a mano.

Blinglin relata que los de terror son sus juegos favoritos y dedica tres horas del día a este hobbie, excepto cuando no está en casa o se siente mal. Igual dedica parte de su tiempo a pasear con su esposa y jugar ping pong.

“No soy jugador profesional, solo soy un aficionado y sigo haciendo lo que me gusta. He seguido esta rutina diaria por más de 20 años, excepto cuando estoy viajando o cuando me siento enfermo”, cuenta.

Sin embargo, recomienda a los jóvenes no dedicar todo su tiempo libre a esta actividad: “Espero que los jugadores jóvenes puedan administrar su tiempo mientras juegan. Puedes dedicarle una o dos horas, pero no todo el día. Afectará tu salud física y mental. No importa qué tan difícil sea el juego, siempre podemos pausarlo y regresar después, ¿cierto?”.



ver fotos Abuelito de 86 años destaca como experto en videojuegos

