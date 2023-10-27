¡Gandallas! Aprovechan desgracia en Acapulco y revenden gasolina en 40 pesos el litro

Ante la escasez de combustibles en Acapulco por la falta de electricidad, en la carretera hacia Chilpancingo, en el estado de Guerrero, algunas personas revenden gasolina en 40 pesos el litro.

El jueves por la noche fueron captadas en video algunas personas en las cercanías de la caseta de Palo Blanco revendiendo gasolina a precios que doblan del costo original.

Lo anterior, ante la crisis que están viviendo algunos municipios afectados por el impacto del huracán “Otis”, sobre todo Acapulco, lugar devastado por este impacto del fenómeno natural.

Se desconoce quiénes son quienes realizan este comercio fraudulento, pero los automovilistas que quieren salir de Acapulco, consumen el combustible a pesar del alto precio, pues no tienen otra opción ante la escasez del mismo.

Sin combustible a pesar de que Pemex comprometió abasto

A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) se comprometió a que está garantizad el abasto de gasolinas y diésel para Acapulco y todo el estado de Guerrero.

Pemex informó que garantiza el abasto de gasolinas y diésel ya que “cuenta con inventarios suficientes de combustibles. En el caso particular de Acapulco, la terminal de almacenamiento y despacho tiene en existencia poco más de 23.6 millones de litros (149 mil barriles) entre gasolinas y diésel que permiten una autonomía de 18 días”.

Dijo que para reforzar este inventario, se ha programado para los próximos días la llegada al Puerto de Acapulco de un buque con 44 mil barriles de gasolina regular, 25 mil de gasolina premium y 3 mil de turbosina.

Cabe señalar que derivado de los cortes en el suministro de energía eléctrica, es factible que algunas gasolineras no puedan dar el servicio al público; sin embargo, con su restablecimiento, gradualmente se irá regularizando el servicio pues se cuenta con el inventario suficiente de combustibles.

Finalmente, Petróleos Mexicanos enfatizó que se trabajará de manera permanente para apoyar con combustibles a los servicios de emergencia que sean requeridos en el estado de Guerrero.

Sin embargo, el combustible a Acapulco no ha llegado y los afectados han tenido que recurrir a la compra de gasolina a precios que se duplican.